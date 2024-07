Journée de l’artisan béninois 2024 : une innovation majeure marque l’événement

La Chambre des métiers de l’artisanat du Bénin, sous la tutelle du ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l’emploi, organise du 19 au 22 juillet 2024, la célébration de l’édition 2024 de la Journée de l’artisan béninois. Les manifestations officielles de cette édition ont pour cadre la Place du Souvenir (ex-Place des Martyrs) où s’est tenue la cérémonie de lancement.

La vice-présidente de la Chambre des métiers de l’artisanat du Bénin, Sabine Akplogan a remercié le gouvernement pour les réformes visant à améliorer les conditions de vie et de travail des artisans. L’édition 2024 connait une nouveauté, le concours d’innovation et de créativité. Il concerne 04 branches sur les 08 que comporte la nomenclature des métiers de l’artisanat. Il s’agit de l’agro-alimentaire, alimentation et restauration ; métaux, constructions métalliques, mécanique et électromécanique ; bois et assimilés, mobilier et ameublement ; et artisanat d’art et décoration. Suite à l’appel à candidatures, 207 artisans se sont inscrits. Le jury de ce concours a sélectionné 16 nominés à raison de 4 artisans par branche pour une exposition de 72 heures à la Place du Souvenir. Au terme de l’exposition, 04 lauréats seront retenus par le Jury à raison d’un artisan par branche. Ces lauréats seront primés le lundi 22 juillet 2024.

Publicité

Pour le préfet du département du Littoral, Alain Orounla, les réformes structurelles engagées depuis 2016 par le gouvernement ont permis de valoriser l’artisanat, d’affiner les compétences, de le professionnaliser et de renforcer les capacités. Ce qui permet aujourd’hui d’avoir un tissu artisanal considérable.

Dans son discours de lancement de la JAB 2024, le ministre des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l’emploi, Modeste Tihounté Kérékou, a indiqué que s’il y a une fête qui doit se célébrer dans tout le Bénin hormis la fête de l’indépendance, c’est la Journée de l’Artisan Béninois parce que, selon lui, il n’y a aucune localité du Bénin où il n’y a pas d’artisans. Aucun pays ne pouvant se développer sans l’artisanat, le gouvernement du Bénin a estimé qu’il était de bon droit de réserver une journée afin de rappeler à la communauté nationale l’importance de l’artisanat. Le ministre a aussi évoqué les différentes actions menées par le gouvernement pour la valorisation de l’artisanat. La cérémonie s’est terminée par la coupure de ruban et la visite des 16 stands de l’exposition.