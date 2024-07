L’armée chinoise débarque dans ce pays, voici pourquoi

Armée chinoise ( (Mark Schiefelbein/AP/SIPA))

Des militaires chinois, aux portes du continent européen ? Non, il n’est pas question d’envoyer des forces armées chinoises en Ukraine. En revanche, des militaires ont bel et bien été envoyés par Pékin, chez l’un des alliés de la Chine, pour organiser des exercices militaires d’envergure.

La Chine et le Bélarus travaillent conjointement. En effet, le gouvernement chinois a confirmé l’arrivée récente d’une petite partie de ses forces armées, afin qu’un exercice militaire conjoint soit prochainement mené. Ce dernier aura lieu du côté de Brest, dans le sud-ouest du pays, comme l’a confirmé le ministère chinois de la Défense nationale. Très peu d’informations ont filtré.

Des exercices militaires, organisés en Biélorussie

Selon une dépêche des médias chinois, cet exercice militaire d’envergure s’inscrit, en fait, dans le plan qui a été signé entre les deux nations. Ce plan vise à renforcer les liens diplomatiques et militaires, en assurant l’organisation et d’exercices conjoints. Cette première rencontre, comme l’a plus tard confirmé le ministère chinois de la Défense nationale, vise à axer les échanges sur la lutte contre le terrorisme.

Concrètement, comment est-ce que cela se déroulera ? Des exercices mixtes auront lieu. Les soldats des deux parties mèneront, conjointement, des opérations de sauvetage d’otages. En outre, des missions plus classiques de lutte contre le terrorisme (renseignements, interventions) seront aussi organisées, de façon à ce qu’absolument tout le spectre soit couvert.

Des opérations conjointes, pour une meilleure collaboration

Cet entraînement vise surtout à améliorer les niveaux de coopérations entre les forces armées des deux nations, à travers des formations plus poussées, notamment sur les capacités de coordinations entre les militaires engagés. Enfin, comme l’a rappelé la défense chinoise, cette rencontre permettra de renforcer les liens diplomatiques entre la Chine et la Biélorussie.