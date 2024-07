Législatives en France: les grosses erreurs du RN

Marine Le Pen. Photo AFP

Les élections législatives françaises de 2024 ont d’abord semblé prometteuses pour le Rassemblement national (RN). Avec 33% des voix au premier tour, le parti de Marine Le Pen paraissait en mesure de réaliser une percée historique. Cette situation évoquait le souvenir de la présidentielle de 2002, lorsque Jean-Marie Le Pen avait surpris en atteignant le second tour face à Jacques Chirac. Pourtant, comme à l’époque, les espoirs du RN se sont rapidement évanouis. Bien qu’il ait presque doublé sa représentation parlementaire avec environ 140 sièges, le parti s’est retrouvé en troisième position, derrière le Nouveau Front Populaire (NFP) et la coalition pro-Macron « Ensemble« .

Abandon des positions emblématiques

L’une des principales erreurs du RN a été de renoncer à certaines de ses propositions phares entre les deux tours. En adoucissant sa position sur des sujets comme la réforme des retraites et les mesures pour le pouvoir d’achat, le parti a tenté de séduire un électorat plus large. Cependant, cette stratégie a eu l’effet inverse : elle a déçu une partie de sa base électorale tout en renforçant les critiques sur le manque de cohérence et de compétence du parti.

Failles dans la sélection des candidats

Le RN a également souffert de la qualité discutable de certains de ses candidats. Des révélations embarrassantes sur les propos et comportements de plusieurs prétendants à la députation ont circulé durant la campagne. Ces incidents ont mis en lumière les difficultés persistantes du parti à constituer une équipe de candidats irréprochables, capables de résister à l’examen minutieux d’une campagne nationale.

Sous-estimation de l’opposition

Le parti a mal évalué la capacité de ses adversaires à s’unir contre lui. En négligeant la possibilité d’une mobilisation coordonnée de ses opposants, le RN s’est retrouvé mal préparé face à la résurgence d’un « front républicain« . Cette alliance de circonstance entre diverses forces politiques a réussi à freiner l’élan du RN, malgré son score élevé du premier tour.

Malgré ce revers, le RN sort de ces élections avec une assise parlementaire renforcée. L’augmentation significative de ses élus lui apporte des ressources financières supplémentaires, ce qui pourrait lui permettre de consolider sa structure et de former de nouveaux cadres. Le parti devra tirer les leçons de cette campagne pour espérer transformer son potentiel électoral en victoire lors des prochains scrutins.