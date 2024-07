Maghreb: ce pays veut dominer le secteur automobile dans la région

Photo DR

L’industrie automobile mondiale traverse une période de mutation profonde, marquée par l’essor des véhicules électriques et hybrides. Cette révolution technologique bouleverse les chaînes de production traditionnelles et redessine la carte des pôles industriels. Dans ce contexte de transformation, un pays du Maghreb se positionne comme un acteur majeur, déterminé à tirer profit de cette transition pour s’imposer comme le leader régional du secteur : le Maroc.

Il y a vingt ans, l’industrie automobile marocaine était quasi inexistante. Aujourd’hui, le royaume chérifien s’est métamorphosé en un géant manufacturier, devenant le premier fournisseur de voitures pour l’Europe. Cette ascension fulgurante témoigne d’une stratégie industrielle ambitieuse et d’une capacité d’adaptation remarquable aux nouvelles tendances du marché. En 2023, le Maroc a produit 535 000 véhicules, dont 87% ont été exportés, soit une augmentation de 30% par rapport à l’année précédente. Ces chiffres impressionnants ne sont que le début d’une croissance programmée, avec un objectif affiché de 1,4 million de voitures dans les quatre prochaines années.

Un écosystème industriel en pleine expansion

Le succès de l’industrie automobile marocaine repose sur un écosystème industriel diversifié et en constante évolution. Renault, pionnier de l’implantation au Maroc en 2012, a récemment franchi une nouvelle étape en produisant son premier véhicule hybride sur place, la Dacia Jogger. Cette avancée symbolise la capacité du pays à s’adapter aux nouvelles technologies et à monter en gamme dans la chaîne de valeur automobile.

L’écosystème marocain ne se limite pas aux constructeurs français. Environ 250 entreprises, européennes et asiatiques, participent à la fabrication de véhicules ou de composants dans le pays. Cette diversité d’acteurs crée un terreau fertile pour l’innovation et la compétitivité, renforçant la position du Maroc sur l’échiquier automobile mondial.

Le pari de l’électrique : un tremplin vers la domination régionale

Le Maroc ne se contente pas de suivre les tendances, il anticipe l’avenir en misant massivement sur le secteur des véhicules électriques. Cette année, près de 40 000 véhicules électriques sortiront des chaînes de production de Kénitra, avec l’ambition de doubler ce chiffre l’année prochaine et d’atteindre les 100 000 unités à court terme. Cette orientation vers l’électrique n’est pas le fruit du hasard, mais le résultat d’une vision stratégique qui positionne le pays comme un hub incontournable de la mobilité du futur.

L’investissement massif de six géants chinois spécialisés dans les batteries et les composants pour véhicules électriques, pour un montant avoisinant les 10 milliards d’euros, illustre l’attractivité du Maroc dans ce domaine en pleine expansion. Des entreprises comme Gotion High-Tech, qui prévoit la construction d’une usine de batteries au lithium, fer et phosphate pour plus d’un milliard d’euros, témoignent de l’ampleur des projets en cours.

Cette convergence entre les constructeurs automobiles traditionnels et les nouveaux acteurs de l’électromobilité crée une synergie unique au Maroc. Le pays se positionne ainsi non seulement comme un centre de production, mais aussi comme un laboratoire d’innovation pour l’industrie automobile de demain. En combinant une main-d’œuvre qualifiée, des infrastructures modernes et un cadre réglementaire favorable, le Maroc se donne les moyens de ses ambitions : devenir le leader incontesté du secteur automobile dans la région du Maghreb et au-delà.

La transformation du Maroc en puissance automobile régionale n’est pas sans rappeler l’émergence de la Corée du Sud dans les années 1980 et 1990. Tout comme le pays asiatique a su capitaliser sur son industrie automobile pour propulser son économie, le Maroc semble suivre une trajectoire similaire, adaptée aux défis du 21e siècle. Cette analogie souligne le potentiel de transformation économique que représente l’industrie automobile pour le royaume.

L’ascension du Maroc dans le secteur automobile ne se limite pas à des chiffres de production impressionnants. Elle incarne une vision plus large de développement économique et d’intégration dans les chaînes de valeur mondiales. En se positionnant à la pointe de la transition vers l’électromobilité, le Maroc ne se contente pas de suivre une tendance, il cherche à façonner l’avenir de l’industrie dans la région. Cette ambition pourrait avoir des répercussions importantes sur l’équilibre économique du Maghreb et redéfinir les rapports de force industriels dans toute l’Afrique du Nord.