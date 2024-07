Maghreb: ces 3 destinations sont les plus prisées d’Afrique du Nord, selon « Travel + Leisure »

Photo : DR

Le nord de l’Afrique s’impose comme un pôle d’attraction majeur pour les voyageurs en quête d’exotisme et d’authenticité. Chaque année, des millions de visiteurs convergent vers cette région, séduits par ses paysages contrastés, son riche patrimoine culturel et ses traditions millénaires. Le Maghreb, en particulier, exerce un attrait irrésistible avec ses médinas labyrinthiques, ses souks animés et ses sites historiques exceptionnels. Cette fascination croissante pour les joyaux nord-africains se reflète dans les tendances touristiques actuelles, mettant en lumière des destinations qui allient habilement charme ancestral et modernité.

Le prestigieux magazine « Travel + Leisure » vient de dévoiler son classement des World’s Best Awards 2024, mettant à l’honneur trois villes marocaines parmi les destinations les plus appréciées d’Afrique du Nord. Marrakech, Fès et Essaouira se distinguent particulièrement, captivant l’imaginaire des voyageurs du monde entier et consolidant la réputation du Maroc comme terre de merveilles et de découvertes.

Marrakech, couronnée pour la deuxième année consécutive, trône au sommet de ce palmarès. La Ville Rouge séduit par son alchimie unique entre tradition et modernité. Lovée au pied des montagnes de l’Atlas, elle offre un spectacle envoûtant avec ses ruelles sinueuses, ses hammams séculaires et ses riads luxueux. Un lecteur enthousiaste la décrit comme « une perle cachée », soulignant la magie opérée par cette cité où l’ancien et le contemporain s’entremêlent harmonieusement.

La cinquième ville du royaume chérifien ne cesse de se réinventer, attirant les amateurs d’art et de design grâce à ses établissements hôteliers innovants, ses musées dynamiques et ses galeries avant-gardistes. L’atmosphère marrakchie, mêlant subtilement glamour et simplicité, ne manque pas de fasciner les visiteurs.

Fès, classée sixième, s’impose comme un incontournable du voyage au Maroc. Qualifiée de « trésor de culture et d’histoire » par les participants au sondage, la cité millénaire invite à une plongée dans le passé glorieux du royaume. Ses medersas finement ornées, sa célèbre tannerie et ses artisans perpétuant des savoir-faire ancestraux en font une destination d’exception pour les passionnés d’histoire et d’authenticité.

Essaouira complète ce trio de charme en se hissant à la septième place du classement. La ville côtière séduit par son ambiance décontractée et son cachet unique. Ses remparts face à l’océan, son port de pêche pittoresque et ses plages balayées par les alizés offrent aux visiteurs une expérience rafraîchissante, loin de l’effervescence des grandes métropoles.

Le succès de ces destinations marocaines dans le classement de « Travel + Leisure » repose sur une évaluation minutieuse menée auprès de plus de 186 000 lecteurs. Les critères pris en compte englobent la qualité des visites touristiques, la richesse culturelle, la gastronomie, l’hospitalité, les opportunités de shopping et le rapport qualité-prix global. Cette reconnaissance internationale souligne l’excellence de l’offre touristique marocaine, capable de satisfaire les attentes d’une clientèle exigeante et diverse.