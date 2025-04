Bénin : Elle usurpe une fonction à la présidence et escroque 116 millions à un homme

Une femme s’est fait passer pour une responsable à la présidence du Bénin afin d’escroquer un médecin. Selon les informations rapportées par Libre Express, de son stratagème, elle lui a soutiré plus de 100 millions de francs CFA en lui promettant un marché public fictif.

Selon les investigations, la suspecte se présentait comme une « chef de mission » ayant des relations haut placées capables de faciliter l’octroi de contrats. Séduit par cette opportunité, le médecin a versé d’importantes sommes d’argent, pensant conclure une affaire légale et lucrative.

La victime a saisi les autorités compétentes dès qu’elle a découvert l’arnaque. L’enquête a permis de confondre la suspecte, qui a été arrêtée et traduite devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Lors de son audition, la prévenue a tenté de se justifier, mais les preuves rassemblées contre elle restent accablantes. Si le tribunal la reconnaît coupable, elle risque une lourde peine de prison. L’affaire suit son cours et le verdict sera rendu dans les prochaines semaines.