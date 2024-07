Maghreb: le plus grand pont de ce pays verra bientôt le jour

Photo d'illustration : DR

Le Maghreb connaît actuellement une série de grands projets d’infrastructure. Des autoroutes traversant l’Atlas aux ports modernisés sur les côtes méditerranéennes et atlantiques, en passant par les nouvelles lignes ferroviaires à grande vitesse, les pays de la région investissent dans leur développement. Ces projets visent à améliorer la connectivité et à stimuler l’économie des différentes régions. Au Maroc, le développement des provinces du Sud est une priorité, avec notamment la construction d’un nouveau pont d’envergure.

Un ouvrage d’art majeur sur l’Oued Sakia El Hamra

Le futur pont sur l’Oued Sakia El Hamra fait partie intégrante du projet de voie express Tiznit-Dakhla. Avec une longueur prévue d’environ 1.700 mètres, cette structure s’élèvera à 50 mètres au-dessus du sol. Ses fondations seront ancrées à 50 mètres sous la surface, assurant la stabilité de l’ouvrage.

Publicité

Le chantier est sur le point de démarrer. Des grues, des bulldozers et des foreuses sont déjà en place, prêts à entrer en action. Les ingénieurs, techniciens et ouvriers s’affairent aux derniers préparatifs. Les plans et maquettes du projet sont étudiés en détail, tandis que les équipements et matériaux sont vérifiés une dernière fois. L’objectif principal de ce pont est de relier directement le nord et le sud de Laâyoune, en contournant le centre-ville. Cette nouvelle liaison devrait contribuer à fluidifier la circulation urbaine, selon Mbarek Fancha, directeur central de l’autoroute Tiznit-Dakhla.

Un projet au service du développement régional

Ce pont s’inscrit dans un programme plus vaste de développement des provinces du Sud du Maroc. Il vise à améliorer les infrastructures de transport, à dynamiser l’économie régionale et à renforcer les connexions entre les différentes villes des provinces du Sud et le reste du pays. Le projet ambitionne de créer de nouvelles opportunités d’emploi et de faciliter les échanges commerciaux. Il intègre également des considérations environnementales, cherchant à concilier développement économique et pratiques durables.

La construction de ce pont et de la voie express Tiznit-Dakhla représente un investissement significatif dans l’avenir des provinces du Sud. Ces infrastructures visent à désenclaver la région et à la positionner comme un acteur économique important à l’échelle nationale. Alors que les travaux sont sur le point de commencer, ce projet illustre la volonté du Maroc de développer l’ensemble de son territoire, y compris ses régions les plus éloignées. Le pont sur l’Oued Sakia El Hamra jouera un rôle clé dans cette stratégie, en facilitant les déplacements et en ouvrant de nouvelles perspectives économiques pour la région.