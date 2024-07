Maghreb: montée en puissance de ce secteur

Photo : iStock

L’industrie touristique s’affirme comme un pilier majeur de l’économie marocaine, générant des revenus substantiels et créant de nombreux emplois. Cette activité, cruciale pour de nombreux pays africains, revêt une importance particulière au Maroc, où elle joue un rôle prépondérant dans le développement économique et social du royaume. Le tourisme constitue un levier stratégique pour la croissance du pays, contribuant significativement à l’afflux de devises étrangères et à la dynamisation de divers secteurs connexes.

Les chiffres récents témoignent de la vitalité du secteur touristique marocain. Fatima Zahra Ammor, ministre du Tourisme, a révélé que cette industrie représente 7 % du produit intérieur brut (PIB) national et génère 2,5 millions d’emplois, tant directs qu’indirects. Ces données soulignent l’impact considérable du tourisme sur l’économie du pays et son rôle crucial dans la création d’opportunités professionnelles.

L’année 2023 a vu l’ouverture de 135 nouveaux établissements hôteliers, fruit d’investissements s’élevant à environ 8 milliards de dirhams. Cette dynamique s’est poursuivie au premier semestre 2024, avec des investissements dans le secteur hôtelier atteignant 4 milliards de dirhams, soit une progression de 7 % par rapport à l’année précédente. Ces chiffres illustrent l’attrait continu du Maroc pour les investisseurs du secteur touristique et la confiance qu’ils accordent au potentiel de croissance du pays.

Le gouvernement marocain a élaboré une stratégie ambitieuse pour développer davantage le secteur. En mars 2023, une convention-cadre de partenariat a été signée, définissant la feuille de route stratégique pour la période 2023-2026. Dotée d’un budget de 6,1 milliards de dirhams, cette initiative vise à attirer 17,5 millions de touristes, générer un chiffre d’affaires de 120 milliards de dirhams et créer 200 000 nouveaux emplois d’ici 2026. Les objectifs à plus long terme sont encore plus ambitieux, avec 26 millions de touristes espérés en 2030, année où le Maroc co-organisera la Coupe du monde de football avec l’Espagne et le Portugal.

Pour soutenir cette croissance, le programme « Cap Hospitality » 2024-2025 a été mis en place. Comme l’explique l’analyste économique Mohamed Jadri, ce dispositif vise à accélérer la modernisation des établissements d’hébergement touristiques classés. Il propose des prêts allant de 3 à 100 millions de dirhams, remboursables sur 12 ans avec une période de grâce de deux ans, permettant ainsi aux acteurs du secteur de rénover et d’améliorer leurs infrastructures.

Les résultats de ces initiatives sont déjà visibles. Au cours des six premiers mois de 2024, le Maroc a accueilli 7,4 millions de touristes, soit une augmentation de 14 % par rapport à la même période en 2023 et de 38 % par rapport à 2019. Le mois de juin a été particulièrement fructueux avec 1,5 million de visiteurs, marquant une hausse de 10 % par rapport à l’année précédente. Ces tendances laissent présager une saison estivale particulièrement dynamique pour le secteur touristique marocain.