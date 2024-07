Mines en Afrique: ce pays africain reste une menace

AFP/GWENN DUBOURTHOUMIEU

L’évasion fiscale représente un défi majeur pour de nombreux pays africains, en particulier ceux riches en ressources naturelles. Ce phénomène prive les gouvernements de revenus essentiels, entravant leur capacité à financer des services publics cruciaux et à stimuler le développement économique. Les stratégies d’optimisation fiscale aggressive adoptées par certaines multinationales, combinées à l’existence de juridictions fiscales accommodantes, créent un environnement propice à la fuite des capitaux. Cette situation compromet les efforts de mobilisation des ressources domestiques et accentue les inégalités socio-économiques dans de nombreux pays africains.

Dans ce contexte, un petit pays insulaire de l’océan Indien continue de jouer un rôle controversé dans le paysage économique africain. Maurice, malgré sa taille modeste, exerce une influence disproportionnée sur les flux d’investissements dans le secteur extractif du continent. Un récent rapport du Fonds monétaire international (FMI) met en lumière les risques persistants que représente ce hub financier pour la santé fiscale de plusieurs nations africaines.

Publicité

L’île Maurice se distingue par son régime fiscal particulièrement attractif, avec un taux d’imposition sur les sociétés de seulement 15%, bien en deçà de la moyenne mondiale de 25%. Cette générosité fiscale, couplée à des réglementations favorables comme l’autorisation des ports francs, en fait un aimant pour les investisseurs internationaux. Ces avantages, bien que séduisants pour les entreprises, peuvent se révéler préjudiciables pour les pays d’origine des ressources minières.

Le cas de la République démocratique du Congo (RDC) illustre parfaitement cette dynamique complexe. Maurice est à l’origine de 63% des investissements directs étrangers dans le secteur extractif congolais. Pourtant, les principaux acteurs de l’industrie minière en RDC – qui contrôlent la majorité des exportations de cuivre et de cobalt – ont leurs sièges sociaux dans d’autres pays. Cette configuration soulève des questions sur la nature réelle de ces investissements et leurs bénéfices pour l’économie congolaise.

La capacité d’investissement de Maurice défie l’entendement. Avec un stock total d’investissements étrangers équivalent à plus de 24 fois son PIB, l’île se positionne comme un géant financier malgré sa petite taille. On pourrait comparer cette situation à celle d’un nain portant l’armure d’un géant, capable d’exercer une influence démesurée sur les économies bien plus grandes du continent africain.

Les conséquences de cette configuration fiscale sont tangibles pour des pays comme la RDC. Malgré une croissance significative du secteur minier, les retombées pour la population congolaise restent limitées. Le PIB par habitant de la RDC, bien qu’en augmentation, demeure inférieur à la moyenne de l’Afrique subsaharienne. Cette disparité souligne l’urgence d’une répartition plus équitable des bénéfices générés par l’exploitation des ressources naturelles.

Publicité

Face à ces défis, certains pays africains tentent de renforcer leurs défenses contre l’évasion fiscale. La RDC, par exemple, a adopté des législations visant à contrer les transferts de bénéfices vers les paradis fiscaux. Cependant, ces efforts se heurtent souvent à des obstacles pratiques, notamment le manque de capacités techniques pour auditer des transactions financières complexes.

L’enjeu dépasse désormais le simple cadre de la justice fiscale. Il touche au cœur même de la capacité des États à garantir les droits fondamentaux de leurs citoyens. L’évasion fiscale n’est plus seulement perçue comme une pratique moralement discutable, mais comme un frein réel au développement humain et économique des nations africaines.

Bien que Maurice ait annoncé des réformes de son système fiscal suite aux révélations des « Mauritius Leaks« , l’analyse de sa législation suggère que des progrès restent à faire. Le défi pour l’avenir sera de trouver un équilibre entre l’attractivité pour les investisseurs et la protection des intérêts économiques des pays riches en ressources.



Alors que l’Afrique cherche à tirer pleinement parti de ses richesses naturelles pour financer son développement, le rôle de Maurice dans le paysage fiscal du continent reste un sujet de préoccupation. La quête d’une croissance véritablement inclusive et durable pour les nations africaines passe nécessairement par une réévaluation des pratiques fiscales internationales et un renforcement de la coopération entre les pays. L’avenir économique du continent dépendra en grande partie de sa capacité à relever ce défi complexe, en conciliant attractivité des investissements et justice fiscale.