Monnaie électronique au Bénin : Le nombre de comptes évalué à 11 171 087 selon l’Arcep

Selon l’Autorité de régulation des communications électroniques et de la poste (ARCEP Bénin) au moins 11 171 087 comptes sont associés aux services financiers mobiles en 2023. Ces chiffres ont été rendus publics par cette structure à travers son rapport annuel d’activité 2023. Selon l’Arcep, il s’agit d’une augmentation de plus de 32% comparé à l’année précédente. L’autorité de régulation a également fait un classement des opérateurs Gsm détenant le plus d’utilisateurs dans ce domaine.

A ce niveau, c’est le réseau de téléphonie mobile MTN Bénin qui demeure le leader. Selon le document lourd de plusieurs dizaines de pages, MTN Bénin détient 70% des utilisateurs de ce service. Il est suivi par Moov Money et Coris bank international qui détiennent respectivement 22,1% et 7,9% des comptes mobiles. Au cours de l’année écoulée, 460 280 points de service sont ouverts dans le pays. Toujours comparée à l’année 2022, une croissance de 40,23% a été enregistré.

« Cet accroissement des points de service est la conséquence de la dynamique du l’inclusion financière et de la digitalisation des services publics au Bénin. La répartition des points de service par EME se présente comme suit: MTN Mobile Moncy (37,7%), Moov Money (44,7%) et Coris bank international (17,6%) », a notamment martelé le document de l’Autorité de régulation des communications électroniques et de la poste (ARCEP Bénin). Notons que cette information intervient dans un contexte où, il y a quelques mois, l’Association Professionnelle des Etablissements de Paiement et d’Emetteurs de Monnaies Electroniques a été mise sur pied.

Ce creuset rassemble en effet, les différentes structures intervenant dans le secteur de la monnaie électronique au Bénin. On retient particulièrement de cette initiative, qu’elle s’inscrit dans le cadre des instructions de l’UEMOA, notamment l’INSTRUCTION N°001-01-2024 relative aux services de paiement dans l’union monétaire ouest africaine. A l’issue des travaux, le premier bureau de l’Apepeme-Bénin a été mis sur pied et est dirigé par Serge Soglo, directeur général de Mtn Mobile Money. Il est assisté dans cette mission par le responsable de Moov Money qui assure la Vice-Présidence. Le Secrétariat aux Affaires administratives et financières quant à lui, est occupé par Ibrahim Dan Karami, de l’International Digital Money.