Nigeria: Dangote franchit un nouveau palier avec sa raffinerie

La saga industrielle du géant nigérian Dangote prend un nouveau tournant avec l’annonce de l’introduction en bourse de sa raffinerie de pétrole. Ce projet titanesque, fruit de l’ambition d’Aliko Dangote, s’inscrit dans une stratégie de diversification et d’indépendance énergétique pour le Nigeria, premier producteur de pétrole d’Afrique mais paradoxalement importateur net de produits raffinés. La raffinerie Dangote, véritable cathédrale industrielle érigée sur les côtes de Lagos, incarne les espoirs d’une nation en quête de transformation économique.

Le 14 juillet dernier, lors d’une conférence de presse, Aliko Dangote a dévoilé son intention de coter la Dangote Petroleum Refinery (DPR) à la bourse de Lagos au plus tard au premier trimestre 2025. Cette annonce marque un jalon important pour cette infrastructure colossale, mise en service en mai 2023 après un investissement pharaonique de plus de 20 milliards de dollars. Avec une capacité de raffinage de 650 000 barils par jour, la DPR s’impose comme un mastodonte à l’échelle continentale, capable de bouleverser les équilibres du marché pétrolier régional.

L’introduction en bourse ne se limitera pas à la raffinerie. Dangote Fertiliser, l’usine d’engrais du groupe opérationnelle depuis 2021, rejoindra également la cote. Cette double entrée sur le marché boursier nigérian s’apparente à un big bang financier, promettant de dynamiser la place de Lagos et d’offrir aux investisseurs locaux une opportunité inédite de participer au succès du conglomérat.

La stratégie de Dangote évoque celle d’un joueur d’échecs anticipant plusieurs coups à l’avance. En ouvrant le capital de ses joyaux industriels, le milliardaire nigérian vise à consolider sa base financière tout en partageant les fruits de sa réussite avec ses compatriotes. « Nous serons en mesure de les coter avant la fin du premier trimestre de l’année prochaine, afin que les Nigérians prennent aussi des participations« , a-t-il déclaré, dans un geste qui mêle habilement patriotisme économique et vision entrepreneuriale.

L’ambition de Dangote ne s’arrête pas aux frontières nigérianes. Une cotation à la bourse de Londres est également envisagée, bien que le calendrier reste à préciser. Cette double présence sur les marchés financiers africains et européens pourrait agir comme un pont entre les investisseurs internationaux et les opportunités émergentes du continent.

La part du capital qui sera mise sur le marché n’a pas été révélée, mais elle pourrait être plus importante que prévu initialement. En effet, la NNPC, compagnie pétrolière nationale nigériane, n’a pu honorer que partiellement son engagement d’acquérir 20% des parts de la raffinerie. Avec seulement 7,2% effectivement payés, une fenêtre s’ouvre pour une participation plus large du public et des investisseurs institutionnels.

L’entrée en bourse de la raffinerie et de l’usine d’engrais viendra renforcer la présence déjà imposante du groupe Dangote sur le marché boursier nigérian. Aux côtés de Dangote Cement, dont la capitalisation avoisine les 7 milliards de dollars, Dangote Sugar et Dangote Flour Mills, ces nouvelles entités consolideront la position du conglomérat comme pilier de l’économie nationale.

Cette évolution du groupe Dangote illustre la maturité croissante du secteur privé africain. D’un simple trader de ciment à un acteur industriel intégré couvrant des secteurs stratégiques, le parcours de Dangote incarne les possibilités de développement endogène du continent. La raffinerie, en particulier, représente un pari sur l’avenir énergétique de l’Afrique, conjuguant souveraineté industrielle et ambitions environnementales.

Alors que le Nigeria, comme de nombreux pays africains, cherche à capitaliser sur ses ressources naturelles pour stimuler son développement, l’approche de Dangote offre un modèle alternatif à l’exploitation traditionnelle des matières premières. En créant de la valeur ajoutée localement et en ouvrant le capital de ses entreprises, le groupe trace une voie vers une industrialisation inclusive et durable.

L’introduction en bourse de la raffinerie Dangote n’est pas simplement une opération financière. C’est un symbole de la transformation économique en cours en Afrique, où des champions locaux émergent pour relever les défis du continent. Alors que la raffinerie s’apprête à entrer dans une nouvelle phase de son existence, son impact dépassera largement les frontières du Nigeria, redéfinissant les contours de l’industrie pétrolière africaine et ouvrant de nouvelles perspectives pour l’investissement et le développement régional.