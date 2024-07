Or en Afrique : plusieurs permis d’exploration délivrés par ce pays

bodnarchuk / Getty Images

La Côte d’Ivoire, riche en ressources naturelles, est de plus en plus reconnue pour son immense potentiel aurifère. Selon un sondage du Fraser Institute, la Côte d’Ivoire est considérée comme la juridiction minière la plus attractive en Afrique de l’Ouest, attirant chaque année de nouveaux investisseurs désireux de profiter de ses vastes ressources en or.

Ce mercredi 26 juin, le gouvernement ivoirien a adopté neuf décrets portant chacun sur l’octroi d’un permis de recherche minière. Ces permis, d’une durée de quatre ans, sont principalement destinés à l’exploration de l’or, qui constitue le premier produit d’exportation du secteur minier ivoirien. Ces nouvelles initiatives visent à renforcer le positionnement de la Côte d’Ivoire comme un acteur clé dans l’industrie minière africaine.

D’après les informations fournies par l’Agence Ecofin, plusieurs entreprises ont obtenu des permis de recherche minière. La Société Ivoirienne d’Exploration et de Recherche SARL a reçu un permis pour le nickel, les terres rares, le cobalt, l’or et le chrome dans le département de Koro. De son côté, African Ressources SARL a décroché deux permis pour l’exploration de l’or dans les départements d’Abengourou, d’Agnibilékrou, de Koun-Fao, d’Adzopé et de Yakassé-Attobrou.

La Compagnie Africaine de Recherche et d’Exploitation Minière SARL a également obtenu deux permis d’exploration pour l’or dans les départements de Bondoukou et de Bouna. Turaco Sud Est Exploration SARL s’est vu accorder trois permis répartis sur les départements d’Aboisso et de Tiapoum. Enfin, Aspire Nord Côte d’Ivoire SARL a hérité d’un permis valable pour l’or dans les départements de Boundiali, de Korhogo et de M’Bengué.

Ces nouvelles attributions de permis démontrent la volonté du gouvernement ivoirien de dynamiser le secteur minier et de renforcer la présence d’investisseurs internationaux. L’or, en particulier, continue d’être une ressource stratégique pour la Côte d’Ivoire, offrant des perspectives économiques prometteuses. Le pays bénéficie d’un sous-sol riche en gisements aurifères, et les récents développements législatifs et réglementaires visent à maximiser l’exploitation de ces ressources de manière durable et rentable.

La Côte d’Ivoire est ainsi en bonne voie pour devenir un leader dans l’industrie minière en Afrique de l’Ouest. L’engagement du gouvernement à attirer des investissements étrangers et à améliorer les infrastructures minières est un signal fort envoyé aux entreprises internationales. Le pays mise sur une stratégie de développement minier intégrée, combinant exploration, extraction et valorisation des ressources minérales pour stimuler la croissance économique et créer des emplois locaux.

Avec un environnement réglementaire de plus en plus favorable et une stabilité politique relative, la terre d’Eburnie se positionne comme une destination de choix pour les investisseurs miniers. Le secteur minier ivoirien est en pleine expansion, et les perspectives de croissance sont prometteuses grâce à une politique proactive et à des partenariats stratégiques avec des entreprises de renom.