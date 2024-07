Pétrole au Sénégal : Gana Gueye félicite les autorités

Idrissa Gana Gueye ((Icon Sport))

Le Sénégal est en passe de franchir une étape décisive dans son histoire économique grâce à ses vastes gisements d’hydrocarbures. Ce tournant a été marqué par la livraison du premier baril de pétrole, un événement célébré avec éclat par les autorités et les citoyens du pays. Le potentiel économique du Sénégal s’apprête à connaître une transformation majeure, propulsé par les riches gisements de pétrole et de gaz découverts et exploités.

Une cérémonie symbolique a été organisée pour commémorer ce moment historique, réunissant des figures de l’État, des partenaires internationaux et les acteurs du secteur pétrolier. Parmi les invités de marque, l’international sénégalais Idrissa Gana Gueye, joueur d’Everton, a exprimé sa fierté et son honneur de participer à cet événement. Sa présence a ajouté une dimension supplémentaire à la célébration, symbolisant l’unité nationale et l’espoir d’un avenir prospère pour le pays.

Lors de la cérémonie du « First Oil » du projet Sangomar, Gana Gueye a chaleureusement félicité l’État du Sénégal, Woodside Energy, Petrosen et tous les acteurs impliqués dans ce projet d’envergure. Il a souligné l’importance capitale de ce développement pour l’avenir économique du Sénégal et a appelé à l’unité et à l’engagement de tous les Sénégalais pour tirer le meilleur parti de cette nouvelle ressource. « Je suis content et honoré d’avoir participé à la cérémonie du First Oil du projet Sangomar. Un jalon important pour notre nation qui fait son entrée dans le cercle restreint des pays producteurs pétrole. Je tiens à féliciter chaleureusement l’État du Sénégal, woodsideenergy, Petrosen et tous les acteurs qui ont contribué à la réalisation de ce projet d’une importance capitale pour notre pays« a notifié l’ancienne star du Paris Saint-Germain.

Le projet Sangomar, situé au large des côtes sénégalaises, est l’un des principaux projets pétroliers du pays. La découverte de ces gisements d’hydrocarbures promet d’apporter des retombées économiques significatives, notamment en termes de recettes fiscales, de création d’emplois et de développement des infrastructures. En devenant un pays producteur de pétrole, le pays de la Teranga aspire à diversifier son économie et à réduire sa dépendance aux secteurs traditionnels créateurs de valeur ajoutée.

L’optimisme autour de ces nouveaux gisements est palpable. Les autorités sénégalaises voient dans cette exploitation pétrolière une opportunité unique de stimuler la croissance économique et d’améliorer le niveau de vie de la population. Le gouvernement met en avant la nécessité d’une gestion prudente et transparente des revenus pétroliers pour garantir un développement durable et inclusif.

Le secteur énergétique, en particulier, devrait bénéficier de cette nouvelle manne. Les projets de développement des infrastructures énergétiques visent à assurer une fourniture d’électricité stable et abordable, favorisant ainsi l’industrialisation et l’urbanisation du pays. De plus, les investissements étrangers devraient augmenter, attirés par les perspectives prometteuses du marché sénégalais des hydrocarbures.

Cependant, les défis ne manquent pas. La gestion des ressources naturelles est complexe et nécessite une gouvernance rigoureuse pour éviter les écueils rencontrés par d’autres pays riches en hydrocarbures. Le Sénégal devra s’assurer que les bénéfices tirés de l’exploitation pétrolière profitent à l’ensemble de la population et contribuent à un développement économique équitable.