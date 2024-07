Pétrole et gaz en Afrique : vers une optimisation de la production dans ce pays

Photo Unsplash

Le potentiel pétrolier et gazier de la Côte d’Ivoire continue d’attirer l’attention de grandes firmes internationales. Parmi elles, la société italienne Eni, en partenariat avec d’autres acteurs de l’industrie, mène des projets d’envergure pour exploiter les ressources du pays. L’un des projets phares est le développement du gisement pétrolier Baleine, le plus grand gisement d’hydrocarbures du pays.

Ce 24 juillet, Eni a annoncé une nouvelle avancée significative dans la phase II du projet Baleine. Cette phase comprend la finalisation de deux infrastructures clés : une unité flottante de production, de stockage et de déchargement (FPSO) et une plateforme flottante de stockage et de déchargement (FSO). Ces installations sont conçues pour augmenter la capacité de production du gisement, qui est actuellement d’environ 30 000 barils par jour (b/j).

L’arrivée prochaine de ces installations dans les eaux territoriales ivoiriennes marque une étape cruciale dans l’exploitation du gisement Baleine. Eni prévoit de doubler la production quotidienne à 60 000 b/j et de produire environ 70 millions de pieds cubes de gaz associé d’ici décembre 2024. L’ambition à long terme est d’atteindre une production quotidienne de 200 000 barils, renforçant ainsi la position de la Côte d’Ivoire sur la scène énergétique mondiale.

Ce projet s’inscrit dans une dynamique plus large où la Côte d’Ivoire cherche à maximiser l’exploitation de ses ressources naturelles pour stimuler la croissance économique. Le gouvernement ivoirien, en collaboration avec des partenaires internationaux, met en œuvre des stratégies visant à attirer davantage d’investissements dans le secteur pétrolier et gazier. Le potentiel de la Côte d’Ivoire en hydrocarbures offre des perspectives prometteuses pour le développement économique du pays et le renforcement de sa position en tant que producteur d’énergie en Afrique de l’Ouest.

L’initiative d’Eni et de ses partenaires à Baleine illustre également la confiance des investisseurs internationaux dans la stabilité et le potentiel économique de la Côte d’Ivoire. Ce développement pourrait catalyser d’autres projets similaires, favorisant ainsi l’émergence du pays comme un acteur majeur du secteur énergétique africain.