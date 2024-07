Procès du patron de 1xBet au Bénin : Le dossier renvoyé au 14 août

Belami Bouraïma, le patron de 1xBet au Bénin devra encore attendre le 14 août prochain pour être fixé sur son sort. En effet, ce jeudi 14 juillet, il était devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet). Il comparait pour des faits « d’exploitation illégale des jeux de hasard, fausse attestation et blanchiment des capitaux ». Selon Libre Express qui a rapporté les informations sur ce procès, le prévenu était devant la chambre correctionnelle de la Criet.

Il a été placé en détention préventive depuis le 4 juin dernier. Le mis en cause n’aura pas reconnu les faits qui lui sont reprochés. Devant les juges, il a plaidé non coupable sur toute la ligne. Il avait été arrêté en mai 2024 en tant que patron de l’entreprise CrossPort Sa. La structure avait acquis les droits d’exploitation de la plateforme 1xBet auprès de TrueMedia. Mais Belami Bouraïma ne disposait pas d’une licence des jeux de paris au Bénin comme l’exigent désormais les lois en vigueur au Bénin.

Rappelons qu’avant lui, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) s’était déjà penché sur l’affaire Caméo-Shell. Dans une décision rendue par la CRIET, ils ont été reconnus coupables de complicité d’escroquerie et condamnés à 5 ans de prison ferme. Rappelons que, dans cette affaire d’escroquerie en ligne qui a occasionné plus de 3 milliards de fcfa de préjudice aux déposants, trois personnes sont poursuivies dont 2 responsables de Longrich qui ont facilité l’installation de la société Caméo-Shell.