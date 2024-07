RDC : Koffi Olomidé dans le viseur des autorités après avoir renié la «guerre» dans l’Est

Koffi Olomidé au FEMUA 2021 - photo : DR

L’icône de la rumba congolaise Koffi Olomidé, se retrouve au cœur d’une polémique médiatique. L’artiste, dont la renommée dépasse largement les frontières de la République démocratique du Congo, fait l’objet d’une convocation par le Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication (CSAC). Cette instance régulatrice s’est saisie de l’affaire suite à des déclarations controversées de l’artiste lors d’une émission télévisée diffusée le 6 juillet 2024 sur la chaîne nationale RTNC.

Au cours de l’émission « Le Panier, the Morning show« , Koffi Olomidé, Antoine Christophe Agbepa Mumba à l’état civil, a exprimé son point de vue sur la situation sécuritaire qui prévaut dans l’Est du pays. Ses propos ont rapidement suscité une vive réaction, notamment lorsqu’il a remis en question l’utilisation du terme « guerre » pour décrire le conflit en cours. « De quelle guerre vous parlez ? Il n’y a pas de guerre« , a-t-il déclaré, avant d’ajouter : « Nous sommes tapés, on nous gifle, on fait de nous ce que l’on veut.«

Cette prise de position a été interprétée par certains comme une critique implicite à l’armée. Le chanteur a poursuivi en établissant une comparaison avec le conflit en Ukraine, affirmant : « Une guerre, c’est quand tu tires, je tire, comme en Ukraine. » Ces déclarations ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux et des médias, provoquant un débat national sur la liberté d’expression et la responsabilité des personnalités publiques.

La réaction des autorités ne s’est pas fait attendre. Quatre jours après la diffusion de l’émission, la direction de la RTNC a pris des mesures disciplinaires. Le journaliste Jessy Kabasele, qui animait l’émission, ainsi que le programme lui-même, ont été suspendus à titre préventif. La directrice générale de la chaîne a exprimé ses regrets quant aux propos de l’artiste, estimant qu’ils remettaient en cause la réalité de l’agression souvent attribuée au Rwanda. Elle a également reproché au journaliste de ne pas avoir recadré son invité pendant l’interview.

Face à la polémique grandissante, Jessy Kabasele a tenté de se distancier des propos tenus par Koffi Olomidé. Sur les réseaux sociaux, l’animateur vedette a publiquement désavoué les déclarations de son invité. Cependant, cela n’a pas suffi à apaiser la situation, puisque le CSAC a également convoqué le journaliste pour s’expliquer sur le déroulement de l’émission.