Russie – Chine : de nouveaux exercices militaires pour envoyer un message à l’occident

Dans un monde où les tensions géopolitiques ne cessent de s’intensifier, deux géants s’unissent pour faire front commun. La Russie et la Chine, longtemps rivales durant la Guerre froide, ont opéré un rapprochement spectaculaire ces dernières années. Cette alliance stratégique, motivée par une volonté partagée de contrer l’influence occidentale, se manifeste de plus en plus ouvertement sur la scène internationale. Les deux pays, qui revendiquent désormais une « amitié sans limite« , multiplient les initiatives communes, notamment dans le domaine militaire, envoyant ainsi un message clair à l’Occident et particulièrement aux États-Unis.

C’est dans ce contexte que s’inscrivent les nouveaux exercices militaires conjoints baptisés « Interaction maritime 2024 », qui débutent ce 15 juillet 2024. Pendant trois jours, les forces navales russes et chinoises vont unir leurs efforts dans une démonstration de force qui ne manquera pas d’attirer l’attention des chancelleries occidentales. Ces manœuvres, qui se déroulent au large des côtes chinoises, impliquent notamment deux corvettes de combat russes, les redoutables « Gromki » et « Rezki« , véritables titans des mers arrivés samedi dernier dans le port de Zhanjiang.

Au programme de ces exercices : des opérations de défense antiaérienne et de lutte anti-sous-marine. Une palette d’activités qui témoigne de l’ambition des deux pays de renforcer leur interopérabilité et leur capacité à agir conjointement face à d’éventuelles menaces. Zhang Xiaogang, porte-parole du ministère chinois de la Défense, ne s’en cache pas : l’objectif est de « démontrer la détermination et les capacités des deux parties à traiter conjointement les menaces pour la sécurité maritime et préserver la paix et la stabilité mondiales et régionales« .

Cette collaboration militaire sino-russe s’apparente à une partie d’échecs à l’échelle mondiale. Chaque mouvement est soigneusement calculé pour maximiser l’impact stratégique. En organisant ces exercices au lendemain du sommet des 75 ans de l’OTAN à Washington, Pékin et Moscou envoient un message sans équivoque : ils ne comptent pas rester spectateurs d’un ordre mondial qu’ils jugent dominé par l’Occident.

Par ailleurs, la dimension multilatérale de cette stratégie ne doit pas être sous-estimée. La Chine étend son influence militaire au-delà de sa coopération avec la Russie, comme en témoignent les exercices bilatéraux menés avec la Biélorussie à la frontière polonaise. Cette toile de relations militaires que Pékin tisse patiemment ressemble à un jeu de go, où chaque pion placé renforce la position globale du joueur.

Ces nouveaux exercices militaires sino-russes s’inscrivent dans une dynamique plus large de remise en question de l’ordre mondial établi. Ils illustrent la volonté de ces deux puissances de redessiner les contours géopolitiques à leur avantage. Cependant, cette démonstration de force soulève également des interrogations sur la stabilité future des relations internationales. Dans ce grand échiquier mondial, chaque mouvement compte, et l’Occident devra trouver des réponses adaptées pour maintenir l’équilibre global. L’avenir nous dira si cette « amitié sans limite » entre la Russie et la Chine résistera à l’épreuve du temps et des intérêts divergents qui pourraient émerger.