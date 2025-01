Automobile : la Chine écrase la concurrence dans ce secteur

Photo Unsplash

La Chine, déjà leader incontesté dans le secteur des véhicules électriques, consolide encore sa position avec une domination sans faille dans le domaine des batteries, un élément clé de la transition énergétique. En 2024, le pays représentait plus de 45 % du marché mondial des batteries pour voitures électriques, et les entreprises chinoises sont désormais incontournables.

L’entreprise qui se distingue particulièrement dans ce secteur est Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL). Fondée en 2011, CATL s’impose comme le numéro un mondial avec une part de marché impressionnante de 45,48 % en décembre dernier. Ce succès se reflète dans son approche innovante et sa capacité à répondre à la demande croissante de batteries pour véhicules électriques. Sa domination est telle qu’elle surpasse de loin ses rivaux directs comme BYD (23,19 %) et CALB (5,57 %), et elle occupe une place prépondérante dans la fabrication de batteries pour les constructeurs automobiles du monde entier.

L’ascension de CATL, et de ses homologues, s’explique par un changement technologique majeur dans le secteur. Alors que les batteries au nickel, manganèse et cobalt étaient largement privilégiées pour leur performance, la chimie lithium-fer-phosphate (LFP) a émergé comme une alternative plus économique. LFP, moins coûteuse à produire et moins dépendante des matières premières rares comme le nickel et le cobalt, permet aux constructeurs de réduire les coûts de production tout en offrant des performances intéressantes. En outre, avec la baisse des prix du lithium, cette chimie devient de plus en plus compétitive, ce qui rend les véhicules électriques plus accessibles au grand public.

Les entreprises chinoises, notamment CATL, ont su capitaliser sur cette nouvelle chimie pour maximiser leurs parts de marché. À l’heure actuelle, l’essor des batteries LFP semble être l’une des clés de la compétitivité de ces fabricants, qui arrivent à réduire le coût de fabrication tout en maintenant une forte rentabilité.

Le marché des batteries pour véhicules électriques connaît une croissance vertigineuse, et la Chine ne se contente pas de suivre cette évolution, elle l’oriente. En 2024, le pays devrait atteindre une capacité de production de 65,4 GWh, marquant une augmentation spectaculaire de 57,3 % par rapport à l’année précédente. Ce bond en avant est un signe manifeste de la rapidité avec laquelle les entreprises chinoises adaptent leur production pour répondre à la demande mondiale de véhicules électriques.

Alors que le marché des véhicules électriques se développe à une vitesse impressionnante, la Chine prend une part toujours plus grande de cette dynamique, non seulement en termes de production de véhicules, mais aussi de batteries. L’essor des batteries LFP et la montée en puissance des entreprises chinoises dans le secteur de la mobilité électrique laissent présager un avenir où la Chine continuera de jouer un rôle clé dans le secteur mondial des véhicules électriques. Si CATL et BYD, deux géants chinois, dominent déjà la scène, l’évolution du marché et de la technologie pourrait leur permettre d’élargir encore leurs horizons.