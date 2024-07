Santé: voici le vrai danger des sodas light selon une étude

Ph : ERIC GAILLARD / REUTERS

Si on sait déjà que consommer trop de sodas n’est absolument pas bon pour la santé, beaucoup se tournent vers les sodas light, allégés en sucre, pour compenser. L’idée est d’avoir le plaisir de boire une boisson, tout en faisant, a minima, attention à sa santé. Mais une récente étude est venue mettre à mal cette croyance.

Non, les sodas allégés en sucre, les sodas light, ne sont pas aussi bons que ce que vous pourriez imaginer. Une récente étude, dont les résultats ont été présentés à l’occasion d’une conférence (la Nutrition 2024), au mois de juin dernier, sont assez surprenants. En effet, trop consommer ce type de produits ultra-transformés suppose un risque de décès de 10% plus élevé que chez une personne qui n’en consomme pas (ou vraiment très peu).

Publicité

Les sodas light, dangereux pour la santé

En effet, les sodas light, au même titre que les sodas classiques et bien d’autres produits à consommer, figurent sur cette liste des aliments transformés, le sucre étant remplacé par des édulcorants et autres colorants, qui détruiraient les bactéries présentes dans le microbiote intestinal. Ainsi, malgré de bons arguments marketing (25% de sucre en moins), le produit serait peu recommandable.

Pire encore, les produits light, riches en colorants et édulcorants donc, seraient associés à un risque plus important d’accidents cardiaques, de l’ordre de 61% environ. Il en va de même avec le développement du diabète. 1.5 litre de soda light, par jour, c’est 60% de risque de développer du diabète de type 1 ou 2, en plus, par rapport à une personne qui n’en doit pas.

Attention à sa consommation !

Si vous souhaitez opter pour ce type de produit, il convient ainsi de prêter une attention toute particulière aux colorants et aux édulcorants qui sont utilisés. Il convient aussi de limiter sa consommation ! Une fois de temps en temps, oui. Mais se laisser tenter par plusieurs litres, trop fréquemment, c’est l’assurance de voir sa santé se dégrader, et ce, de manière assez radicale.