S’il est tué par l’Iran, Trump espère que les USA vont raser le pays

Donald Trump ( Photo : AP)

En janvier 2020, le monde entier retenait son souffle suite à l’élimination du général iranien Qassem Soleimani par une frappe de drone américaine ordonnée par Donald Trump. Cette action audacieuse avait provoqué une onde de choc dans les relations internationales, poussant l’Iran à promettre une vengeance contre les États-Unis et leur président. Quatre ans plus tard, cette menace passée refait surface dans le discours politique, ravivant les tensions entre Washington et Téhéran.

Dans une déclaration fracassante publiée sur son réseau social Truth Social, Donald Trump a récemment exprimé son souhait que l’Amérique « anéantisse » l’Iran et le « supprime de la surface de la Terre » si les autorités iraniennes venaient à l’assassiner. Ces propos incendiaires font suite aux déclarations du premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou devant le Congrès américain, évoquant une menace iranienne visant à éliminer l’ancien président américain.

Une rhétorique enflammée aux conséquences imprévisibles

Les paroles de Trump ne font qu’exacerber les tensions latentes entre les États-Unis et l’Iran. En qualifiant de « lâches sans courage » les dirigeants américains qui ne riposteraient pas à son éventuel assassinat, l’ancien président cherche à maintenir la pression sur l’administration actuelle et à se positionner comme le défenseur inflexible des intérêts américains face à ce qu’il perçoit comme une menace iranienne.

Cette posture va bien au-delà d’une simple réaction à une menace personnelle. Elle reflète une vision géopolitique où la démonstration de puissance prime sur la diplomatie et la négociation. En appelant à la destruction totale d’un pays de plus de 80 millions d’habitants, Trump soulève des questions éthiques et stratégiques majeures sur la proportionnalité de la réponse à une agression hypothétique, même si elle était dirigée contre un ancien chef d’État.

L’ombre persistante de l’affaire Soleimani

La crise actuelle fait écho à l’assassinat de Qassem Soleimani, figure emblématique du régime iranien et architecte de sa politique d’influence régionale. Sa mort avait alors été présentée par l’administration Trump comme un coup décisif porté au terrorisme international, mais elle avait aussi considérablement accru les risques d’une confrontation directe entre les États-Unis et l’Iran.

Les déclarations de Nétanyahou et la réaction de Trump montrent que l’incident Soleimani continue d’influencer le discours politique, même si l’Iran n’a pas réitéré ses menaces depuis l’époque. Les services de renseignement américains auraient reçu des informations concernant un possible complot iranien contre Trump, ce qui a conduit à un renforcement de sa protection. Cependant, l’Iran rejette ces accusations, les qualifiant de « malveillantes » et niant toute implication dans un projet d’assassinat.

Cette situation met en lumière la complexité des relations entre les États-Unis et l’Iran, où chaque déclaration est scrutée et interprétée à travers le prisme de décennies d’hostilité mutuelle. La rhétorique explosive de Trump, loin d’apaiser les tensions, risque d’enfermer les deux pays dans une spirale de provocations verbales, rendant chaque jour plus difficile la perspective d’un dialogue constructif.

Alors que le monde fait face à de multiples crises, la possibilité d’un conflit ouvert entre les États-Unis et l’Iran reste une préoccupation majeure pour la stabilité internationale. Les propos de Trump, bien qu’ils puissent être perçus comme une démonstration de force par ses partisans, soulignent la fragilité de l’équilibre géopolitique actuel et les dangers inhérents à une diplomatie basée sur l’intimidation et la menace de destruction mutuelle.

La réaction de l’ancien président américain à une menace qui n’a pas été réitérée officiellement par l’Iran depuis 2020 pose également la question de l’instrumentalisation politique de tensions internationales. Dans un contexte électoral américain de plus en plus tendu, ces déclarations pourraient être interprétées comme une tentative de raviver un sentiment de menace extérieure pour galvaniser une base électorale.