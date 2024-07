SpaceX a réussi son dernier vol test mais a perdu un client précieux : le milliardaire Yusaku Maezawa ne volera pas 

Fusée SpaceX (Photo DR)

Le 6 juin dernier, la fusée de Starship a décollé depuis sa base de Boca Chica au Texas. Pour son 4ème vol test, l’engin de SpaceX a comme prévu propulsé ses 5 OOO tonnes vers les cieux, détaché son premier étage pour ensuite retomber dans le golf du Mexique. Pendant ce temps, l’étage supérieur de la fusée poursuivait sa route pour un court vol dans l’espace, avant de ré-entrer dans l’atmosphère avant d’accompli à son tour un amerrissage en douceur.

Enfin un succès donc, après trois essais infructueux s’étant soldés par la destruction des différents appareils. Des revers finalement jugés parfaitement tolérables, puisque la stratégie de SpaceX (et d’Elon Musk en général) est davantage basée sur la rapidité des tests successifs et spectaculaires à grands renforts de dollars plutôt qu’aux préparations lentes et minutieuses. Toutefois, si cette vision un peu nébuleuse sur le long terme a permis ce récent succès, elle a aussi probablement coûté un allié de poids à SpaceX.

Le retrait de l’une des plus grandes fortunes du Japon

Yusaku Maezawa, c’est un nom qui compte au Japon et dans le monde. À 48 ans, son patrimoine est estimé à environ 1,35 milliards de dollars, ce qui en ferait la 36ème fortune du Japon selon Forbes. Un capital accumulé grâce à ses entreprise Start Today et Zozotown, qui vendent respectivement des CDs et des vêtements, ainsi que grâce à son ancienne participation au capital de Yahoo Japan.

Cependant, cet homme d’affaires prospère et collectionneur d’art est désormais davantage connu pour être un touriste spatial « de haut vol ». En 2021 déjà, il rejoignait l’ISS en compagnie de son assistant et de l’astronaute russe Alexandre Missourkine. À l’époque, notre experte invitée avançait que cette « excursion touristique lui avait coûté environ 10 milliards de yens ». Soit près de 73 millions de dollars selon le taux d’échange actuel. Mais encore avant cela, en 2018, Yusaku Maezawa avait déjà annoncé financer et participer à la mission #dearMoon.

Le projet #dearMoon

Cette mission « chère Lune » devait emmener Maezawa vers le satellite naturel de la Terre, accompagné cette fois de 8 personnes :

Le DJ et producteur américain Steve Aoki

Le YouTuber Tim Dodd

L’entrepreneur Yemi AD

Les photographes Karim Iliya et Rhiannon Adam

Le réalisateur Brendan Hall

L’acteur Dev Joshi

Le musicien TOP

Initialement prévu en 2023, le voyage devait durer 6 jours sans alunissage et s’effectuer sur un vaisseau Starship de SpaceX. En somme, ce voyage aurait dû faire de M. Maezawa et ses invités les premiers touristes lunaires de l’Histoire. Mais le projet est désormais annulé.

« À ce jour, la date de lancement de Starship reste incertaine », dit Yusaku Maezawa. « Je ne peux planifier mon avenir de cette manière, et je me sens terriblement mal de faire davantage attendre les membres de l’équipage, d’où la difficile décision d’annuler la mission ».

Les raisons du départ

Au-delà de la trop lente avancée du projet #dearMoon, il est possible que les priorités du milliardaire nippon aient changé. D’abord on le rappelle, parce que celui-ci a déjà réalisé (du moins en partie) son rêve de voyage vers les étoiles en se rendant sur la Station Spatiale Internationale en 2021.

En outre, il faut bien admettre que le fantasque milliardaire n’a plus autant de moyens qu’en 2018, où il s’était engagé à financer le projet. Pour information, Forbes évaluait à l’époque sa fortune à plus de 3 milliards de dollars, et moins de la moitié aujourd’hui.

Fait : Ce qui n’est guère surprenant, quand on sait que le japonais n’est pas du genre à lésiner sur des dépenses qui pourraient paraître très spontanées, pour ne pas dire impulsives.

À titre d’exemple, il se fait régulièrement remarquer pour ses très grosses dépenses notamment pour l’achat d’œuvres d’art contemporain, dont il est visiblement très féru. Il avait par exemple défrayé la chronique après son acquisition d’une œuvre non-nommée de Basquiat pour la somme record de 57,3 millions de dollars. Ou encore lorsqu’il avait dépensé 98 millions en deux jours en achetant des réalisations d’Alexander Calder, Jeff Koons, Richard Prince et Bruce Nauman… Vous l’aurez compris, M. Maezawa est un joueur ! Et quand il parie, il parie gros ! Ce n’est sûrement pas le genre à vérifier les bonus sans dépôt avant de s’inscrire sur un site de casino. Mais quand on peut se le permettre…

Quelle suite pour Starship et SpaceX ?

On imagine sans mal que le retrait d’un grand nom (et d’un gros portefeuille) comme Yusaku Maezawa est un coup dur pour Elon Musk et SpaceX. Pourtant, pourraient estimer qu’il s’agit finalement d’un mal pour un bien.

En effet le projet #dearMoon, s’il pouvait constituer un coup de pub appréciable, compliquait les missions ou en tout cas l’emploi du temps de SpaceX. Or, l’entreprise d’Elon Musk a déjà fort à faire avec le lancement des satellites Starlink et peut-être encore plus avec les défis techniques inhérents au programme Artémis, chapeauté par la NASA mais dont SpaceX est un sous-traitant crucial. Après tout, il s’agit tout de même de renvoyer des astronautes sur la surface de la Lune, une première depuis 1972 !