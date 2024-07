Un maghrébin décroche une médaille d’or aux olympiades de mathématiques

Photo Unsplash

L’Algérie vient d’inscrire son nom dans l’histoire des Olympiades internationales de mathématiques grâce à la performance exceptionnelle de Chemseddine Derreche. Ce jeune prodige a décroché la médaille d’or lors de l’édition 2024 qui s’est tenue à Bath, en Grande-Bretagne, du 11 au 22 juillet. Cet exploit marque une première pour le pays dans cette compétition prestigieuse.

Chemseddine Derreche, élève au lycée des mathématiques de Kouba à Alger, s’est distingué parmi 609 participants venus de 108 pays. Avec un score remarquable de 29 points, il s’est hissé à la 47e place du classement général. Cette performance témoigne de l’excellence de la formation mathématique en Algérie, pays où la filière mathématiques a enregistré un taux de réussite de 82,25% au baccalauréat 2024.

Le parcours de Chemseddine est jalonné de succès. Bachelier de la promotion 2023-2024 avec une moyenne de 18,05, il avait déjà fait ses preuves aux Olympiades de 2023 au Japon en remportant une médaille de bronze. Cette progression fulgurante a été saluée par les plus hautes instances du pays.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a exprimé sa fierté et sa gratitude envers le jeune mathématicien sur les réseaux sociaux : « Grâce à toi et à ceux de ta trempe, l’Algérie est fière et s’enorgueillit… Merci Chemseddine et à tes parents pour ce grand et historique honneur ».

Cette réussite s’inscrit dans un contexte d’excellence pour le lycée des mathématiques de Kouba, qui a affiché un taux de réussite de 100% au baccalauréat 2024. Elle met en lumière les efforts déployés par l’Algérie pour promouvoir l’enseignement des sciences et des mathématiques.