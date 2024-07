Union au Maghreb: mauvaise nouvelle pour ce pays 

Le président Tebboune (Photo de GETTY IMAGES / RYAD KRAMDI)

Au Maghreb, les alliances sont de mise. Récemment, un projet d’union régionale a ainsi été évoqué par Alger. Un projet qui mettait de côté le Maroc. Et si les espoirs algériens étaient de mise, ce projet permettant d’isoler le Royaume sur la scène internationale, l’idée n’a, semble-t-il, pas vraiment trouvé preneur.

En effet, dès l’invitation envoyée par Alger autour de ce projet d’Union régionale maghrébine, la Libye a rapidement fait savoir qu’elle n’était pas intéressée. La Mauritanie, elle, n’a même pas pris la peine de répondre à cette proposition. Quid de la Tunisie ? Si Alger pouvait espérer compter sur son voisin tunisien, il semblerait que l’idée ne soit finalement pas acceptée.

Des échanges, mais à titres consultatif

Pour autant, Kaïs Saied a tenu à confirmer l’information selon laquelle la Tunisie, la Libye et l’Algérie se rencontraient souvent, dans le cadre de cette UMA (Union du Maghreb arabe). Des rencontres au caractère consultatif, comme l’a affirmé cet homme d’État. Pour l’occasion, il a été ajouté que ces échanges ne constituaient en rien le développement d’un groupe alternatif, duquel serait exclu le Maroc.

Malgré tout, ces informations qui circulent tendent à démontrer que le Maroc est de plus en plus esseulé sur la scène régionale. Les tensions avec l’Algérie sont notables et les escalades quasi hebdomadaires. Il en va de même avec Tunis. Depuis quelques mois, on observe un froid évident entre le Royaume et la Tunisie, ce qui impacte ainsi la position marocaine.

L’Algérie continue d’œuvrer en faveur de cette nouvelle union maghrébine

Côté algérien, la pression ne manquera toutefois pas d’être accentuée autour de ce projet, avec pour objectif de mettre le Royaume du Maroc, totalement du côté des échanges politiques et commerciaux dans la région. Au mois d’avril dernier, l’agence de presse algérienne avait d’ailleurs annoncé la mort de l’Union du Maghreb arabe, soutenant ainsi officiellement le projet du président Tebboune, de normaliser les échanges tripartites engagés, en cours et à venir.