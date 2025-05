Maghreb: un groupe intensifie sa présence avec un investissement majeur

Photo: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Le secteur automobile au Maghreb prend un tournant décisif, avec le Maroc qui s’impose comme un centre stratégique de production automobile en Afrique. Grâce à un environnement propice à l’investissement, le pays attire de plus en plus de grands groupes automobiles. Le Maroc se distingue notamment par sa capacité à abriter des usines de fabrication modernes, où se mêlent assemblage de véhicules et production de composants essentiels. Ce virage est une réponse directe aux exigences croissantes du marché et aux efforts de diversification industrielle du pays.

Stellantis a récemment fait un pas supplémentaire dans son expansion au Maroc, avec un investissement de 300 millions d’euros pour doubler la capacité de production de son usine de Kénitra. Depuis sa mise en fonctionnement en 2019, cette usine produit des minicars électriques pour des marques comme Citroën, Fiat et Opel, mais le groupe a décidé d’aller plus loin en ajoutant à son portfolio la fabrication de moteurs pour véhicules, ce qui marque une nouvelle étape dans la montée en gamme de cette plateforme industrielle. Selon Faro de Vigo, l’usine de Kénitra devrait désormais produire 400 000 voitures par an, en plus de 50 000 petits véhicules électriques, répondant ainsi aux besoins croissants en Afrique et à l’international.

Les équipements de production se sont également diversifiés, avec la mise en place de nouveaux ateliers. Un atelier de peinture, capable de traiter jusqu’à 30 carrosseries par heure, et un atelier AGV (Automated Guided Vehicle) capable de produire 60 robots par heure ont été inaugurés dans le cadre de cet agrandissement. Cela vient renforcer la compétitivité de l’usine en matière de fabrication et de logistique, soutenant le développement d’une industrie automobile moderne au Maroc, comme l’indique le rapport de Stellantis.

L’usine de Kénitra n’est pas simplement un site d’assemblage. Elle devient une plateforme industrielle complète qui abrite désormais plusieurs lignes de production et s’affirme comme un modèle dans le secteur automobile mondial. Le responsable de l’atelier moteur de Kénitra, Youssef Dbich, a exprimé sa fierté sur les réseaux sociaux, soulignant les efforts collectifs de l’équipe et le franchissement d’une étape cruciale avec le lancement de la production de moteurs.

En transférant également la production de certains modèles, comme la Peugeot 208 et la Citroën C4, de l’usine de Madrid à Kénitra, Stellantis fait preuve de sa confiance dans le potentiel du Maroc pour devenir un acteur incontournable de la production automobile. Cette décision reflète l’évolution du Maroc dans le secteur et sa capacité à s’impliquer dans la chaîne de valeur de l’industrie automobile à un niveau plus élevé.