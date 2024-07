Uranium : dos au mur au Niger, l’entreprise Goviex vise ce pays africain

Mine d'uranium au Niger (Orano)

Le potentiel en Uranium du Niger n’est plus à démontrer. Cette ressource stratégique attire depuis longtemps l’intérêt des grandes firmes internationales, parmi lesquelles la société canadienne GoviEx. Cependant, le climat entre GoviEx et les autorités nigériennes s’est récemment alourdi, culminant avec une décision qui fait des gorges chaudes.

Le 4 juillet 2024, Goviex a annoncé la perte de son permis minier pour le gisement d’uranium de Madaouela au Niger. Cette décision a été un coup dur pour l’entreprise nord-américaine, qui a contesté cette révocation. GoviEx explore actuellement la possibilité d’une solution à l’amiable avec le gouvernement nigérien, espérant parvenir à un accord qui permettrait de continuer l’exploitation de cette ressource cruciale.

Devant cette situation incertaine au Niger, GoviXx a décidé de recentrer ses efforts sur un autre projet d’uranium en Afrique, cette fois en Zambie. Le projet Muntanga en Zambie semble offrir une alternative viable et prometteuse pour l’entreprise canadienne. Contrairement à la situation nigérienne, GoviEx dispose des permis nécessaires pour exploiter l’uranium de Muntanga, garantissant ainsi une stabilité juridique et opérationnelle.

Selon une évaluation économique réalisée en 2017, le projet Muntanga a le potentiel de produire 2,6 millions de livres d’uranium par an sur une période de 11 ans. Depuis cette évaluation, GoviEx a mené plusieurs campagnes de forages, permettant de publier une estimation de ressources minérales en 2023. Ces développements positifs renforcent la confiance de la société dans la viabilité et la rentabilité du projet Muntanga.

Le cas de Goviex au Niger met en lumière les défis et les opportunités associés à l’exploitation de l’uranium dans ce pays. Bien que le potentiel en uranium du Niger soit indéniable, des incertitudes réglementaires et politiques peuvent entraver les opérations des entreprises minières. Il est crucial pour les investisseurs et les entreprises de naviguer habilement dans ce paysage complexe, en collaborant étroitement avec les autorités locales et en assurant la conformité avec les réglementations en vigueur.

Pour le Niger, l’exploitation de l’uranium représente une source importante de revenus et de développement économique. Le pays possède certaines des plus grandes réserves d’uranium au monde et une gestion efficace de cette ressource peut contribuer de manière significative à son développement socio-économique. Cependant, pour attirer et retenir les investissements étrangers, il est essentiel de garantir un environnement stable et prévisible pour les entreprises.