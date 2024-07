USA: Elon Musk va financer la campagne de Trump 

Photo Number 10 (CC BY-NC-ND 2.0).

Alors que Donald Trump a frôlé la mort, le week-end dernier, ce dernier a pu compter sur l’incroyable soutien populaire des républicains pour très vite se remettre d’aplomb. Hier, il était d’ailleurs à la grande conférence de son parti, en vue des élections à venir, profitant même de l’occasion pour dévoiler le nom de son colistier, JD Vance (Sénateur de l’Ohio).

Trump, à la suite de sa tentative d’assassinat, a aussi pu compter sur le soutien d’un homme : Elon Musk. Le milliardaire américain, à la tête de Space X, X, Tesla ou encore Neuralink, a confirmé qu’il souhaitait réaliser d’importantes donations financières à des groupes de soutien à la campagne présidentielle menée par l’ancien chef de l’État. Le Wall Street Journal évoque la somme faramineuse de 45 millions de dollars, par mois.

Publicité

Elon Musk annonce d’importants dons à Donald Trump

Dans les faits, Musk souhaite offrir cet argent à l”America PAC” (Comité d’action politique). C’est un organe indépendant qui n’a pas le droit de directement participer au financement de la campagne du président Trump. En revanche, celle-ci peut mener des actions de soutien de son côté. On pense notamment aux activités terrain ou encore au déploiement de campagnes publicitaires.

Actuellement, le groupe de soutien travaille d’arrache-pied pour pousser les républicains non inscrits ou hésitants à faire un pas en direction du vote Trump. Le groupe les invite notamment à opter pour des solutions simples de vote, comme le vote par correspondance ou encore le vote anticipé pour permettre à leur champion de mettre toutes les chances de son côté.

America PAC, un organisme très actif

À cet “America PAC”, souscrivent de grands noms, comme les frères Winklevoss, à l’origine de Facebook et très engagés en faveur de la crypto-monnaie. On retrouve également de grands businessmen, comme Douglas Leone (Sequoia Capital) et Antonio Gracias (Tesla). Elon Musk pourrait donc se joindre à ce groupement, dans le but de permettre à Trump de retrouver la Maison-Blanche