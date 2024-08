A Tokyo, le ministre béninois Bakari échange avec des investisseurs japonais

Shegun Bakari - Photo : DR

Du 24 au 25 août dernier, le chef de la diplomatie béninoise a participé à la réunion ministérielle préparatoires de la Conférence Internationale de Tokyo sur le Développement de l’Afrique (TICAD 9). Cette rencontre qui a eu lieu à Tokyo a tourné autour du thème : « Co-créer des solutions innovantes avec l’Afrique ». Cette réunion à laquelle a pris part le ministre des Affaires Etrangères Olushegun Adjadi Bakari a également connu la participation de plusieurs pays africains. Le Bénin quant à lui, ne compte pas rester en marge de cette réunion qui est prévue pour 2025.

L’objectif de la présence du patron de la diplomatie béninoise à Tokyo est donc de préparer activement la participation de son pays. Ce serait ainsi une occasion d’accélérer l’aboutissement de quelques financements et présenter le Bénin à de potentiels investisseurs Japonais. Le ministre béninois des Affaires Etrangères, lors de cette réunion préparatoire, a présenté les réformes opérées depuis l’avènement du Gouvernement du Président TALON, les atouts de l’Économie béninoise et les opportunités d’investissements qu’elle offre aux entreprises et entrepreneurs japonais ; tout en mettant un accent particulier sur le souhait du Bénin de voir s’installer sur son territoire, des usines de construction d’Automobiles, de TICs, de produits pharmaceutiques, de Textiles et de production d’énergie verte.

Il a également saisi l’opportunité pour avoir plusieurs séances de travail avec des investisseurs japonais. Il s’est entretenu avec l’Honorable Ichiro Aisawa, Président de la Ligue d’Amitié parlementaire Japon-Union Africaine, M. Kuroda Atsuo, Président de NEXI (Nippon Export and Investment Insurance), M. HAYASHI Nobimitsu, Gouverneur de la Banque Japonaise pour la Coopération Internationale (JBIC) et M. NAKAJO. Des discussions profondes et constructives ont eu lieu entre l’Afrique, le Japon et les autres pays en prélude à la Conférence Internationale de Tokyo sur le Développement de l’Afrique (TICAD 9). Au cours des 48 heures d’échanges, les piliers de la TICAD tels que la société, la paix et la stabilité, et l’économie ont été abordés.