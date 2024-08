Afrique: un phénomène inattendu annoncé dans le Sahara

Photo DR

Le désert du Sahara, l’une des zones les plus sèches et arides au monde, s’apprête à connaître un incroyable bouleversement. En effet, certaines informations météo font état de pluies diluviennes, à l’échelle du désert du Sahara (surtout à cette période), qui s’apprêtent à déferler sur la région.

Deux semaines durant, le Sahara devrait connaître un très fort épisode de pluie. Si celles-ci, à l’échelle d’un endroit “classique”, ne seront pas énormes, à l’échelle de la région, c’est énorme. En effet, ces pluies devraient représenter 500% des niveaux de pluie qui tombent généralement en ces mois d’août et de septembre. Dans certaines zones très ciblées, cela pourrait passer à 1.000% de surplus.

Jusqu’à 5 ans de pluie en 15 jours

Cet épisode, très rare, survient une fois tous les 10 ans environ. Et celui de 2024 s’annonce historique. En effet, le Sahara devrait recevoir l’équivalent de un à cinq ans de pluie en l’espace de 14 jours, ce qui représente de 70 à 300 mm. Mais pourquoi une telle chute de pluie ? Tout s’explique à cause de la zone de convergence intertropicale, une bande chaude et humide, qui se situe plus au nord qu’habituellement.

Une perturbation que les experts et météorologues ont des difficultés à expliquer, mais qui ne manquera pas de faire parler. Sur les réseaux sociaux, certaines images impressionnantes pourraient d’ailleurs être partagées. Mais ces photos et vidéos ne doivent pas masquer la réalité, à savoir une situation climatique déréglée, qui pose problèmes et qui pourrait perdurer.

Des recherches pour comprendre l’impact de ces changements climatiques

D’ailleurs, de nombreux chercheurs internationaux ont annoncé avoir entamé des analyses poussées pour comprendre les racines de ces modifications climatiques ainsi que les risques que ces évolutions supposent sur les climats, en période d’automne ou d’hiver, principalement dans des régions comme les États-Unis ou le continent européen.