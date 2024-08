Armement nucléaire: ce changement des USA gardé confidentiel

Photo ABC News

Changement de doctrine pour les États-Unis d’Amérique ? En effet, selon certaines informations, le gouvernement américain aurait décidé d’adopter une nouvelle stratégie en matière de nucléaire. C’est à travers un document, le NPR (Nuclear Posture Review) que l’information a été dévoilée.

La dernière fois que le NPR a été revu, c’était en 2022. À l’époque, la position américaine consistait à opter pour une position simple, basée sur la Russie, dont les capacités étaient alors quasiment similaires à celles de Washington. En outre, la position américaine consistait à n’utiliser le nucléaire qu’au cas où la dissuasion diplomatique et militaire viendrait à échouer (dans un cadre purement défensif, d’ailleurs).

Washington revoit sa doctrine nucléaire

Mais les choses ont considérablement évolué depuis. Premièrement, la Russie a décidé de se retirer du traité de désarmement “New Start”, qui avait pourtant été rallongé de cinq ans après son arrivée à échéance, en 2021. Moscou a ensuite pris la décision de ne plus respecter les conditions du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (TICEN) que les Américains s’étaient engagés à suivre.

À cela, s’ajoutent le développement militaire et nucléaire de puissances émergentes comme la Chine ou la Corée du Nord qui réalisent des investissements massifs pour assurer le développement d’un arsenal conséquent. Fort de ce constat, le président américain Joe Biden a demandé à ce qu’une nouvelle doctrine soit adoptée par Washington en la matière, pour anticiper.

Un changement gardé secret

Cette nouvelle position vise à prendre en compte une éventuelle confrontation militaire et nucléaire coordonnée entre la Russie, la Chine et la Corée du Nord. Des directives ont ainsi été rédigées en cas de besoin, dans un document baptisé “Nuclear Employment Guidance”, dont le contenu est naturellement resté secret. En outre, Washington songerait sérieusement à moderniser son arsenal nucléaire, pour être sûr de pouvoir répondre aux enjeux, défis et menaces des prochaines années.