Paul Hounkpè

L’actualité relative à l’arrestation du « Frère Hounvi » occupe encore l’actualité. Les Forces Cauris pour un Bénin Emergent (Fcbe) ont également donné leur avis sur le sujet. Le responsable de cette formation politique a profité de cette occasion pour lancer quelques piques au parle « Les Démocrates ». En effet, après l’appel lancé par les partis de l’opposition dans la soirée de ce dimanche 18 août, plusieurs députés LD ont fait le déplacement pour soutenir « Frère Hounvi » qui devrait être présenté au procureur ce lundi. Mais pour Paul Hounkpè, ces derniers devraient éviter de faire de la récupération politique.

« Le parti pense qu’il ne faut pas faire que de la récupération politique, instrumentaliser la famille de l’intéressé et ses proches sachant bien que les attroupements devant la Criet ou ailleurs ne serviraient à rien », a-t-il confié au journal Le Matinal. « Depuis 2019, la Fcbe s’est refusée d’instrumentaliser le peuple béninois, de manipuler les populations, d’utiliser les conditions de citoyens et leurs situations à des fins politiques et électoralistes », a-t-il ajouté. Par rapport au concerné, l’ancienne formation politique de Thomas Boni Yayi a demandé qu’un « procès équitable » soit réservé à Steve Amoussou.

Publicité

« Que ses droits soient respectés et sa défense soit effectivement assurée », a poursuivi la formation politique., a-t-il indiqué. Notons que ce mardi 20 août, « Frère Hounvi » a été mis sous mandat de dépôt suite à son passage devant le Procureur Spécial de la Criet. Selon Peace Fm, il est poursuivi pour plusieurs chefs d’accusation à savoir: « Harcèlement par voie électronique, Initiation et publication de fausses nouvelles, Provocation directe à la rébellion ». Toujours selon le média, ces différents chefs d’accusation peuvent entraîner des peines assez lourdes pour le prévenu. Pour l’heure, il est mis sous mandat de dépôt en attendant une audience prévue pour le 7 octobre prochain.