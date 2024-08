Bénin : Steve Amoussou alias Frère Hounvi déposé en prison

Photo : DR

Steve Amoussou alias « Frère Hounvi » est finalement déposé en prison. L’information a été annoncée par Peace Fm qui avait déjà fait savoir quelques heures plus tôt qu’il sera présenté au procureur spécial de la Cour de Répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet). Selon le média, il est poursuivi pour plusieurs chefs d’accusation à savoir: « Harcèlement par voie électronique, Initiation et publication de fausses nouvelles, Provocation directe à la rébellion« . Toujours selon le média, ces différents chefs d’accusation peuvent entraîner des peines assez lourdes pour le prévenu.

Pour l’heure, il est mis sous mandat de dépôt en attendant une audience prévue pour le 7 octobre prochain. Rappelons que son passage devant le procureur spécial intervient après un rendez-vous manqué ce lundi. L’opposition avait lancé un appel à soutenir le mis en cause. Depuis son arrestation à Lomé au Togo, des voix n’ont cessé de s’élever pour dénoncer les conditions dans lesquelles il a été mis aux arrêts. Lors d’une conférence de presse organisée ce dimanche au siège du parti Les Démocrates, les principales formations politiques d’opposition se sont prononcées sur cette actualité.

Ils ont notamment condamné la façon dont le chroniqueur a été ramené au Bénin. « Que le peuple béninois comme un seul homme se mobilise pour condamner son kidnapping, exiger sa libération immédiate, sans condition et le respect de ses droits humains », a fait savoir l’opposition dans la déclaration lue par Guy Dossou Mitokpè. Cette mobilisation n’aura tout de même pas empêché sa mise sous mandat de dépôt.