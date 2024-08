Bénin: Des armes de l’armée aux mains des terroristes

Photo d'illustration (Présidence)

Le bilan de la dernière attaque terroriste contre le Bénin est bien lourd. En plus des soldats et forestiers tués, l’armée béninoise a perdu un important matériel militaire. Selon les informations rapportées à cet effet, les terroristes ont procédé à la saisie de plusieurs armes. Après l’attaque, les assaillants ont ainsi saisi : un lanceur RPG de type 69 de fabrication chinoise avec des projectiles antichars PG-7V/type 69-1, des fusils de type 81-1, des mitrailleuses de type 80 et des fusils de type 56/56-1.

L’attaque avait eu lieu non loin de la rivière Mékrou, dans ce Parc W. La situation a occasionné 12 morts dans le rang de Forces de Défense et de Sécurité selon un communiqué du groupe African Parks. Les assaillants sont arrivés sur les lieux à motos puis ont visé un pylône de communication surveillé par des militaires et Rangers. L’attaque a été revendiquée par le groupe terroriste JNIM, lié à Al-Qaïda.

Notons que, ce n’est pas la première fois qu’une attaque de ce genre fait autant de morts dans les rangs des Forces de Défense et de Sécurité au Bénin. Depuis plusieurs années désormais, le gouvernement du Bénin lutte contre ce phénomène du terrorisme. Dans ce contexte, les relations avec les pays limitrophes se sont dégradées. Le Niger, le Burkina accusent le Bénin d’abriter des bases militaires installées pour déstabiliser leur pouvoir.