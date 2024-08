Bénin : le nouveau marché moderne d’Ahouangbo inauguré à Porto-Novo

Alimatou Shadiya ASSOUMAN, Photo : Présidence Bénin

Porto-Novo, la capitale du Bénin a vibré au rythme de l’inauguration du tout nouveau marché moderne d’Ahouangbo. Un évènement majeur qui s’inscrit dans le cadre du développement économique et commercial du Bénin. Dans son intervention, la Ministre du commerce Shadiya Alimatou Assouman a souligné l’importance de ce nouveau marché moderne pour l’amélioration des conditions de vie des marchands et des consommateurs de Porto-Novo. Elle a également rappelé le souhait du gouvernement du Président Patrice Talon de voir principalement les femmes de ce marché renforcer véritablement leur lien de vivre ensemble, de vivre dans une communauté conviviale et plus solidaire.

La Ministre a par ailleurs mis en avant les avantages de cette infrastructure, notamment sa capacité à accueillir un grand nombre de commerçants, ses installations modernes, et ses équipements répondant aux normes internationales de sécurité et d’hygiène. Le nouveau marché d’Ahouangbo est en effet conçu pour offrir un cadre propice aux activités commerciales, avec des étals bien organisés, des espaces de stockage adéquats, et des services modernes qui facilitent les transactions.

Publicité

Le nouveau marché d’Ahouangbo comprend 200 étals dont 164 étals primeurs, 16 poissonneries et 20 boucheries, sans occulter les 17 boutiques et les 4 restaurants. L’infrastructure est aussi équipée d’installations sanitaires, d’un monte-charge, d’une chambre froide, de locaux techniques et de déchets, ou encore d’une salle polyvalente, d’une infirmerie, d’un bureau administratif et d’équipements de sécurité incendie. Les bénéficiaires ont manifesté leur gratitude envers le Chef de l’État pour la réalisation de cet ouvrage qui leur facilite la vie et le commerce.

Cette cérémonie d’inauguration était placée sous l’égide de la Ministre de l’Industrie et du Commerce, Madame Shadiya Alimatou Assouman, qui avait à ces côtés, la ministre du Travail et de la Fonction publique, le Préfet du département de l’Ouémé, le maire de la ville hôte et d’autres élus locaux, le président du conseil d’administration de l’Anagem, le directeur de la Sirat, ainsi que des députés de l’Assemblée nationale.