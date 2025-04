Décès de José Pliya, chargé de mission du Président Talon

La nouvelle est tombée depuis quelques heures : José Pliya, homme de lettres et chargé de mission du Président de la République du Bénin, est décédé à l’âge de 58 ans le samedi 12 avril 2025. Son décès, confirmé par plusieurs sources au Bénin et même internationales, survient à quelques jours de son 59e anniversaire. José Pliya serait décédé aux Etats-Unis, plus précisément à Miami selon nos recoupements d’informations.

Dramaturge, poète et écrivain, José Pliya laisse derrière lui une œuvre théâtrale abondante, jouée sur plusieurs continents et traduite dans de nombreuses langues. L’Académie française avait salué son talent en 2003 en lui attribuant le Prix du jeune théâtre André Roussin. Son écriture, marquée par une grande exigence artistique, a contribué à enrichir les scènes africaines, européennes, américaines et caribéennes.

Né à Cotonou le 17 avril 1966, il a nourri une relation singulière avec la Caraïbe, où son parcours professionnel a pris une dimension nouvelle à partir de 1998. Nommé directeur de l’Alliance Française de la Dominique, il y avait instauré un espace d’expression scénique ouvert à tous les artistes désireux d’explorer ou de renouveler leur pratique théâtrale.

Outre sa carrière artistique, José Pliya a également occupé des fonctions institutionnelles, notamment en tant que directeur de l’Agence nationale pour la promotion du tourisme. Sa dernière mission, en qualité de chargé de mission auprès du président Patrice Talon, témoignait d’un engagement profond en faveur du développement culturel et stratégique du Bénin.

En 2022, il avait été élevé au rang de Chevalier des Arts et des Lettres, distinction qui venait couronner un parcours marqué par la rigueur, la passion et une vision exigeante du théâtre contemporain. La disparition de José Pliya constitue une perte notable pour le monde des lettres et de la culture, aussi bien au Bénin qu'au-delà de ses frontières. Pensées émues à sa famille et à ses proches.