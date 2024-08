Bénin : Le secteur privé reçoit un financement de plus de 36 milliards FCFA de la BAD

La Banque africaine de développement (BAD) a décidé d’accorder un financement supplémentaire au Bénin dans le cadre de la deuxième phase du Programme d’appui à la gouvernance économique et au développement du secteur privé. Cette décision qui a été prise le 18 juillet dernier octroie ainsi une enveloppe de 36,077 milliards FCFA, pour le développement du secteur privé.

Le montant global dédié à ce programme est de 60,12 milliards FCFA, dans le cadre de l’appui budgétaire programmatique couvrant les exercices 2023 et 2024. L’allocation de la BAD a pour objectif de stimuler le secteur privé et soutenir le secteur agroalimentaire puis renforcer les actions en faveur du climat au Bénin.

Ces ressources permettront d’augmenter l’investissement privé à 30,2% du PIB, contre 29,9% en 2022, et également à réduire de 200 à 60 jours le temps nécessaire au gouvernement pour régler les dettes dues aux micros, petites et moyennes entreprises. Il faut le rappeler, le secteur privé représente un moteur de croissance économique et de création d’emplois.