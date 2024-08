Photo : Maya Pictures

Le quotidien « Matin Libre » fait un nouveau pas dans l’environnement médiatique béninois. En effet, le Président Directeur Général du média, Sidikou Karimou a profité de la célébration des 10 ans d’existence du journal pour faire une nouvelle annonce. Il s’agit de « Matin Libre Tv » qui voit le jour à l’occasion de la célébration du 10ème anniversaire du journal. L’annonce officielle a été faite lors de la cérémonie marquant la décennie d’existence du média qui a eu lieu à l’Hôtel Novotel Cotonou Orisha. « Matin Libre Tv » vient ainsi enrichir davantage le grand groupe que dirige Sidikou Karimou.

En plus du quotidien qui parait depuis dix ans au Bénin, ce même journal est présent au Togo, au Burkina Faso et au Congo. L’aventure n’aura tout de même pas été facile au cours de ces dix dernières années. Selon le directeur général du journal Chérif Olatoundji Riwanou, « ce n’est pas facile de paraître en quadri, avoir de la publicité, paraître à Parakou, être partout et au même moment ».

Le directeur de publication du journal, Maximin Tchibozo, pour sa part a salué le leadership du président Directeur Général, Sidikou Karimou. « On n’a jamais raté de parution. Il a toujours assuré. Zéro arriérée de salaires. Dix ans après, nous sommes devenus un label. On ne peut pas se lever un matin au Bénin et ne pas demander Matin Libre. C’est la ligne tracée par le Pdg qui fait ça. Ensuite la détermination de cette jeune équipe », déclaré le directeur de publication.

A cette rencontre festive, plusieurs barons de la presse béninoise ont également tenu à honorer ce média qui a su s’imposer dans l’environnement médiatique dès les premières années de sa création. L’occasion de cette célébration a été saisie par plusieurs d’entre eux pour exprimer toute leur admiration à l’endroit des responsables de ce journal. C’est le cas de l’honorable Malick Gomina, ancien journaliste et ancien patron de journal. « Arriver à survivre jusqu’à dix ans, c’est un record », a-t-il fait remarquer.

Pour lui, il faut être fier de cet exploit dans un contexte où la mortalité infantile est très élevée dans le monde des médias. « Que Matin Livre continue d’apporter la différence », a souhaité Malick Gomina. Egalement présent à cette fête d’anniversaire, le Directeur Général du quotidien « La Nouvelle Tribune » a salué la très franche collaboration qui existe entre lui et les responsables de ce média.

Pour Gildas Foly, sa présence à la célébration des dix ans de ce journal est une façon pour toute la rédaction qu’il dirige d’honorer le directeur Chérif Olatoundji Riwanou qui n’a ménagé aucun effort au cours de ces dernières années pour le soutenir. L’autre fait marquant de cette célébration est la bénédiction donnée par le député Charles Toko, fondateur du journal « Le Matinal » à l’endroit de toute l’équipe de « Matin Libre ».