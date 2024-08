Coupe Caf : Dadjê FC du Bénin décroche sa qualification

Photo de jason charters - Unsplash

Après le nul à l’étranger, Dadjè Fc d’Aplahoué a tenu en échec El Kanemi Warriors du Nigeria par un score de 2-1 ce samedi 24 août 2024. Ce match retour qui s’est joué au stade Général Mathieu Kérékou de Kouhounou a été dominé en grande partie par le club béninois. La formation sportive du Bénin a décroché par ce doublé de l’attaquant Selasie Kakai sa qualification pour la phase suivante de la compétition.

On retient de cette rencontre que, les hommes de Yaya Koné ont rapidement pris leur destin en main en ouvrant le score par un pénalty. Le premier but a ainsi été marqué à la demie heure de jeu. L’arbitre avait pointé le doigt sur le point de penalty suite à une faute commise par un défenseur nigérian. Ce dernier avait touché le ballon de sa main. L’attaquant Selasie Kakai a choisi la transversale pour mettre ouvrir le score par le penalty. Mais le club nigérian ne s’est pas laissé faire. A la 38ème minute de jeu, l’adversaire a renversé la tendance et a remis le compteur à zéro.

Ce sorcellerie a ainsi accompagné les deux équipes à la pause. A la reprise, en sur un coup franc, l’attaquant Selasie Kakai a réussi à marquer la différence en mettant un nouveau but. Ce score a ainsi amené le club béninois à se qualifier pour la phase suivante de cette compétition. Dadjè Fc d’Aplahoué rencontre pour son prochain match RS Berkane du Maroc au second tour des préliminaires de la Coupe CAF. Rappelons que, pour le match aller, le club dirigé par Eudia Koussihouèdé s’était illustré par un nul.