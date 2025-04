Recrudescence des braquages au Bénin: Retour des « vieux démons » ?

Un véhicule de la police républicaine

Au Bénin, la question de la sécurité suscite une attention croissante, notamment face à la recrudescence des braquages observée ces derniers mois. Si le pays a été ces dernières années à l’abri de ce phénomène, l’escalade des actes criminels depuis quelques mois inquiète. Les braquages, qui affectent tant les particuliers que les entreprises, deviennent de plus en plus fréquents et audacieux, et appellent un renforcement des interventions des forces de l’ordre. Deux braquages en une semaine dans la commune de Tchaourou avec mort d’homme et de l’argent emporté, un homme tué par des coupeurs de route dans la commune de N’dali selon la radio locale Su tii déra, un conducteur de taxi moto dépouillé de sa moto dans la commune d’Abomey-Calavi… Depuis quelques mois, les nouvelles liées aux braquages se multiplient au Bénin. Plusieurs villes du pays ont été témoins d’actes criminels avec de l’argent et des autres biens matériels emportés et parfois des pertes en vies humaines. Les braqueurs, opèrent et disparaissent, ce qui témoigne de l’audace et de la détermination de ces criminels. Les attaques ciblent aussi bien des commerces que des particuliers, souvent en présence de leurs proches. Le mode opératoire est bien rodé : prise d’otages, tirs en l’air pour effrayer les témoins, et disparition dans la nature. Les victimes, souvent traumatisées par ces événements, ont exprimé leur détresse et leur insécurité croissante. Il est difficile de ne pas y voir une résurgence des « vieux démons » du passé, ces actes criminels qui ont longtemps frappé le pays avant les efforts de modernisation et de structuration des forces de sécurité depuis quelques années.

La réponse de la police républicaine face à cette menace

Face à cette situation alarmante, la question qui se pose est de savoir comment la police républicaine s’organise pour relever ce défi. Ces derniers temps, les autorités béninoises ont multiplié les annonces d’opérations visant à restaurer l’ordre. Plusieurs résultats ont même été atteints. Des individus et groupes dangereux ont été mis hors d’état de nuire. Bien que la présence policière soit de plus en plus visible dans certains quartiers, des cas de braquages continuent d’être rapportés dans la presse. Il apparaît clairement qu’un renforcement des interventions des forces de sécurité est nécessaire. Ce dernier passe par plusieurs axes à savoir un bon positionnement des éléments, leur motivation et le renforcement du matériel d’intervention. (Rejoignez la famille des abonnés de la chaîne WhatsApp du journal La Nouvelle Tribune en cliquant sur le lien https://whatsapp.com/channel/0029VaCgIOFL2ATyQ6GSS91x)

