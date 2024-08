Criminalité au Bénin : plusieurs braqueurs arrêtés dans le borgou

Photo Présidence du Bénin

Trois braqueurs se sont retrouvés dans les mailles de la Police républicaine dans la commune de Nikki. En effet, au petit matin du lundi 26 août 2024, le commissariat de l’arrondissement de Dérassi dans la commune de Nikki grâce à son réseau de renseignement a été alerté de la présence d’un individu porteur d’un pistolet de fabrication artisanale à Sérégourou.

Alors, une équipe dudit commissariat a effectué une descente. Les forces de l’ordre ont désarmé le suspect qui a été conduit à l’unité pour les nécessités d’enquête. Poursuivant les investigations, les enquêteurs ont réussi à mettre la main sur deux de ses comparses. La perquisition effectuée à leur domicile a permis de retrouver deux motocyclettes Bajaj, fruits d’un braquage qu’ils avaient perpétré quelques jours plus tôt et dont l’enquête était déjà en cours, et beaucoup d’autres objets qui confirment leur appartenance à un réseau criminel. Ils seront présentés aux autorités judiciaires compétentes pour répondre de leurs actes.

La police républicaine exhorte la population à la prudence et à une franche collaboration tout en les invitant instamment à porter à sa connaissance les actes de nature à troubler l’ordre et la tranquillité publics pour que soient prises les mesures à même de mettre hors d’état de nuire les individus sans foi ni loi qui mettent en mal la libre circulation des personnes et des biens.