Deux militaires français morts dans un crash 

Hier, en France, un crash d’avion avait lieu. Deux engins de type Rafale se sont en effet rentrés dedans alors qu’ils survolaient une zone boisée, à proximité de la ville de Nancy, en Lorraine. Rapidement, l’information selon laquelle tous les pilotes étaient décédés a circulé sur internet.

Pour autant, l’un des trois hommes présents au cours de cet incident, a été retrouvé sain et sauf, souffrant toutefois de quelques blessures. Celui-ci a eu le temps de s’éjecter quelques secondes que la collision n’ait lieu. En revanche, pour les deux personnes se trouvant à bord du second avion, la situation est bien différente. Et si les espoirs de les retrouver vivants étaient de mise, le couperet est finalement tombé au cours de la soirée.

Deux décès à déplorer dans un accident d’avions

En effet, d’importants moyens ont été déployés sur place, notamment par la gendarmerie, qui disposait d’hélicoptères et de drones, pour tenter de retrouver les deux disparus. Mais peu avant minuit, ce mercredi, le président Emmanuel Macron a confirmé que l’instructeur et l’élève pilote qui se trouvaient à bord de l’appareil ont malheureusement perdu la vie au cours de leur mission.

Les deux avions participaient en fait à une mission de ravitaillement, en Allemagne. L’accident s’est produit aux alentours de 12h30, heure française. Une scène dramatique, comme a pu le raconter le premier témoin, sur place, qui affirme avoir vu une immense boule de feu tomber du soleil, avant que celle-ci ne produise une dense et immense fumée noire s’élevant à plusieurs dizaines de mètres dans le ciel.

Une scène dramatique, selon certains témoins

Rapidement, les secours sont intervenus sur place. Mais l’accident ayant eu lieu dans une zone boisée, il a été parfois compliqué de s’y retrouver, d’autant que les câbles à haute tension ont été sectionnés suite à la chute de l’avion. Un secteur compliqué, mais que les gendarmes et les pompiers ont ratissé de fond en comble, jusqu’à ce que la triste nouvelle tombe.