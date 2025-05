Aviation au Maghreb : cette compagnie nationale enregistre une performance

Photo de Alexander Schimmeck sur Unsplash

Face aux différentes mutations qui impactent le secteur de l’aviation civile, Tunisair vient de signer une performance qui redonne confiance au secteur aérien tunisien. Entre le 1er octobre 2024 et le 31 mars 2025, la compagnie nationale a transporté 1 185 890 passagers, enregistrant ainsi une hausse de 6 % par rapport à la même période un an plus tôt. Un chiffre qui témoigne d’un redressement en cours, voire d’un regain d’intérêt pour les lignes tunisiennes.

Ce qui retient particulièrement l’attention dans ce bilan, c’est le taux de remplissage des avions, passé de 69,8 % à 75,1 %. Une progression de plus de 5 points de pourcentage qui indique non seulement une meilleure optimisation des vols, mais aussi une demande plus soutenue.

Ce taux, souvent scruté de près dans l’industrie aérienne, est un indicateur clé de rentabilité. Plus les sièges sont occupés, plus les vols sont rentables. En outre, Tunisair transporte efficacement les passagers. Cette croissance ne se limite pas à une seule région ou à un seul marché.

La compagnie note une hausse généralisée des passagers provenant de divers continents, signe que la connectivité tunisienne séduit à nouveau. Cela peut s’expliquer par une combinaison de facteurs : la reprise du tourisme, une stratégie tarifaire ajustée, des efforts en matière de ponctualité ou encore une revalorisation de certaines destinations stratégiques.

Cette embellie est encourageante, mais elle ne doit pas masquer les défis structurels qui pèsent sur Tunisair. Parmi ces défis, il ya la modernisation de la flotte, l’amélioration du service client, la gestion des coûts, ou encore la concurrence des compagnies low-cost. Toutefois, la performance récente de Tunisair pourrait servir de tremplin pour accélérer les réformes tant attendues pour franchir encore un autre pallié.