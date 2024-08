Elon Musk promet un salaire record pour du télétravail

Tesla fait le pari du télétravail. En effet, après avoir opté pour cette solution en période de COVID-19, l’entreprise dirigée par Elon Musk aurait décidé de la pérenniser. Résultat, de nombreuses offres d’emploi ont été créées et mises en ligne. Ce qui surprend le plus ? Les salaires records qui sont proposés.

Le télétravail, une manière pour Tesla d’attirer les meilleurs profils du marché, peu importe où ils se trouvent ? En effet, à travers sa nouvelle campagne de recrutement, Tesla semble vouloir recruter les meilleurs du monde, dans leur domaine. Car il sera possible de travailler depuis n’importe où, pour des salaires exceptionnels. Un poste de Senior Engineer, par exemple, sera rémunéré à hauteur de 270.000 dollars l’année.

Publicité

270.000 dollars à l’année pour un post en télétravail

Naturellement, tout le monde ne pourra pas postuler pour ce type d’emploi et de nombreuses compétences sont nécessaires pour espérer décrocher le Graal. Premièrement, il faudra justifier de cinq années d’expérience. Il faudra également justifier de certaines compétences techniques et technologiques particulièrement spécifiques, sans quoi impossible d’espérer quoi que ce soit.

Pour un post de Senior Engineer, il faudra être en mesure de prouver sa maîtrise des tests de transformateurs et autres équipements périphériques. Il faudra aussi justifier de la maîtrise de certains protocoles SCADA, comme DNP3, GOOSE ou encore Modbus. Enfin, il faudra faire preuve de dextérité en ce qui concerne certains systèmes d’exploitation, Windows et Linux en tête.

Ne peux pas postuler qui le souhaite !

Bien qu’il sera possible de travailler depuis n’importe où dans le monde, il faudra être en mesure de se déplacer facilement, en cas de nécessité. Le tout, pour des salaires oscillant donc entre 79.200 et 270.000 dollars par an, selon le poste, mais aussi l’expérience des candidats qui seront retenus. Une opportunité en or donc, notamment pour les personnes concernées !