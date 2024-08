Europe : 4 maghrébins tentent de s’évader de prison

La Belgique fait face à une série d’évasions et de tentatives d’évasion qui mettent en lumière les défis auxquels son système carcéral est confronté. Ces incidents soulèvent des questions sur la sécurité des établissements pénitentiaires et la gestion des détenus étrangers dans le pays. La récente tentative d’évasion de quatre détenus marocains de la prison de Wortel, près d’Anvers, s’ajoute à une liste croissante d’incidents similaires, illustrant une tendance préoccupante pour les autorités belges.

Un plan minutieux déjoué in extremis

Dans la nuit de lundi à mardi, quatre détenus d’origine marocaine ont orchestré une tentative d’évasion audacieuse de la prison de Wortel. Leur plan, élaboré avec soin, a failli aboutir. Les prisonniers sont parvenus à retirer des briques de leur cellule, créant ainsi un passage vers l’extérieur. Ce n’est qu’au moment crucial, alors qu’ils s’apprêtaient à franchir la clôture périmétrique d’un mètre de haut, que leur projet a été contrecarré. L’alarme de la prison s’est déclenchée aux alentours de trois heures du matin, alertant le personnel de sécurité. Les quatre hommes ont rapidement été appréhendés et ramenés en cellule, mettant fin à leur brève escapade.

Publicité

Cette tentative d’évasion met en évidence la détermination des détenus, mais aussi les failles potentielles dans la sécurité de l’établissement. Le fait qu’ils aient pu manipuler la structure de leur cellule sans être détectés soulève des interrogations sur l’efficacité des contrôles et la vigilance du personnel pénitentiaire.

Les enjeux de l’immigration et de la criminalité

La motivation des quatre détenus marocains pour tenter cette évasion serait liée à leur volonté d’éviter une expulsion vers leur pays d’origine. Cette situation met en lumière les défis complexes auxquels la Belgique est confrontée en matière de gestion des détenus étrangers et d’application des accords bilatéraux. En effet, un accord entre la Belgique et le Maroc prévoit le transfert de certains détenus marocains vers leur pays d’origine pour y purger leur peine.

Bien que les autorités belges décrivent ces individus comme n’étant « pas forcément de très grands criminels », elles soulignent néanmoins qu’ils sont « loin d’être des enfants de chœur« . Cette nuance dans leur profil criminel soulève des questions sur la proportionnalité des mesures d’expulsion et sur les critères utilisés pour déterminer quels détenus sont concernés par ces transferts internationaux.

Un système pénitentiaire à l’épreuve

La multiplication des tentatives d’évasion en Belgique révèle les défis auxquels le système carcéral du pays est confronté. En avril, un prisonnier a réussi à s’échapper de la prison d’Hoogstraten, également située dans la province d’Anvers. En janvier, un autre détenu s’est évadé de la prison de Lantin. Ces incidents répétés soulèvent des inquiétudes quant à la sécurité des établissements pénitentiaires belges et à leur capacité à contenir efficacement les détenus.

Publicité

Paradoxalement, la législation belge ne prévoit pas de sanctions spécifiques pour les tentatives d’évasion. Les quatre détenus de Wortel n’encourent donc pas de poursuites judiciaires supplémentaires pour leur acte. Ils ont simplement été placés en cellule d’isolement pour une période prolongée. Cette clémence relative de la loi pourrait être perçue comme un facteur encourageant les tentatives d’évasion, les détenus n’ayant que peu à perdre en essayant de recouvrer leur liberté.

Face à ces défis, les autorités belges sont appelées à repenser leur approche de la sécurité carcérale et de la gestion des détenus étrangers. L’équilibre entre le respect des droits des prisonniers, l’application des accords internationaux et la garantie de la sécurité publique reste un enjeu majeur pour le système judiciaire et pénitentiaire belge.