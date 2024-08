France: crash de deux avions de chasse pendant une opération

Armée française (Photo Frédéric Pétry/Hans Lucas via AFP)

Drame au sein de l’armée française, ce mercredi 14 août. En effet, selon certaines informations, deux avions de type Rafale se sont écrasés, dans des circonstances qui restent toujours à établir. Deux personnes sont actuellement portées disparues par les autorités.

C’est dans l’Est de la France, proche de Colombey-les-Belles, à proximité de Nancy, que l’accident est survenu. En effet, selon les premiers retours effectués par la préfecture dans un communiqué de presse, un crash impliquant deux avions Rafales aurait eu lieu ce mercredi, en milieu de journée. Des opérations de recherche ont été engagées dans la foulée afin de retrouver deux pilotes disparus.

2 hommes recherchés après un crash de Rafale

Dans l’un des deux avions, se trouvait un pilote qui a réussi à s’éjecter à temps, évitant ainsi le pire. Dans le second avion, se trouvaient toutefois un instructeur ainsi qu’un élève militaire. Les deux hommes sont ceux qui sont activement recherchés par les autorités qui n’ont d’ailleurs pas manqué d’activer le plan SATER (sauvetage aéroterrestre), généralement appliqué en appui des forces armées.

Le bilan reste donc, pour l’heure, inconnu. Dès lors qu’un retour sera effectué par les forces de police et de sécurité engagées dans cette course contre-la-montre pour retrouver les deux individus après ce crash, la préfecture sera en mesure de donner un peu plus de détail, que ce soit sur leur condition physique, mais aussi sur les conditions entourant ce drame, qui pour l’heure, restent inconnues.

Un accident rare, qui fera date

À noter que les trois individus concernés sont d’origine française. En effet, si l’armée forme des militaires ukrainiens, ces derniers ne sont pas concernés par cet accident, d’autant qu’ils ne travaillent que sur des chasseurs Alpha-Jet et non pas des avions de type Rafale semblables aux deux qui ont été engagés dans cet accident qui ne manquera pas de faire date dans l’histoire de l’armée.