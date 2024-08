Gazoduc du Maghreb : un des rivaux rassure sur son avancée

(Canva)

La course aux infrastructures énergétiques en Afrique du Nord est en pleine effervescence. Depuis plusieurs années, l’Algérie et le Maroc se livrent une compétition acharnée pour la suprématie dans le domaine du transport de gaz naturel. Chacun des deux pays cherche à développer son propre projet de gazoduc, visant à renforcer son influence régionale et à s’imposer comme un acteur incontournable sur le marché énergétique européen. L’Algérie, forte de ses importantes réserves de gaz, mise sur l’extension de son réseau existant, tandis que le Maroc, en collaboration avec le Nigeria, ambitionne de créer une nouvelle route énergétique le long de la côte atlantique africaine. Cette rivalité, aux enjeux économiques et géopolitiques considérables, redessine la carte énergétique du continent et suscite l’intérêt des puissances mondiales.

Un projet stratégique en bonne voie

Le Gazoduc africain atlantique, reliant le Nigeria au Maroc, franchit des étapes cruciales dans sa réalisation. Amina Benkhadra, directrice générale de l’Office National des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM), a récemment fait part de l’avancement « extrêmement favorable » du projet. Cette initiative, fruit de la collaboration entre le roi Mohammed VI et l’ancien président nigérian Muhammadu Buhari, bénéficie désormais du soutien du président actuel, Bola Tinubu.

L’importance de ce gazoduc dépasse largement le cadre bilatéral. Il vise à dynamiser l’accès à l’énergie dans une région où certains pays affichent des taux d’électrification inférieurs à 40%. De plus, ce projet s’inscrit dans une stratégie plus large de diversification des approvisionnements énergétiques de l’Europe, offrant une alternative aux sources traditionnelles.

Une coopération régionale renforcée

La concrétisation du Gazoduc africain atlantique repose sur une collaboration étroite entre les treize pays concernés. Un atelier régional organisé à Abidjan, en Côte d’Ivoire, a permis aux experts de ces nations de travailler sur les accords essentiels à la mise en œuvre du projet. L’Accord Intergouvernemental (IGA) et l’Accord Pays Hôte (HGA) sont en cours de finalisation, témoignant de l’engagement collectif envers cette initiative d’envergure.

La Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) joue un rôle central dans la coordination de ces efforts. Son implication active a permis d’accélérer les négociations et de rapprocher les positions des différents acteurs. Cette synergie régionale augure favorablement de la réussite future du projet.

Un catalyseur de développement économique

Au-delà de son aspect infrastructurel, le Gazoduc africain atlantique se profile comme un véritable moteur de croissance pour le continent. En facilitant l’accès à une énergie plus abordable et plus fiable, il pourrait stimuler l’industrialisation et la création d’emplois dans les pays traversés. Cette artère énergétique promet de revitaliser des économies en quête de diversification et de réduire la dépendance aux importations coûteuses de combustibles fossiles.

Pour l’Europe, ce nouveau corridor gazier représente une opportunité de sécuriser ses approvisionnements énergétiques. Dans un contexte géopolitique tendu, la diversification des sources d’importation de gaz naturel devient un enjeu stratégique majeur. Le Gazoduc africain atlantique pourrait ainsi contribuer à redéfinir les équilibres énergétiques mondiaux, renforçant le poids de l’Afrique sur l’échiquier international.

L’avancement du projet maroco-nigérian marque un tournant dans la géopolitique énergétique régionale. Alors que les défis techniques et diplomatiques restent nombreux, l’enthousiasme affiché par les parties prenantes laisse entrevoir un futur prometteur pour cette infrastructure majeure. Le Gazoduc africain atlantique, bien plus qu’un simple tuyau, incarne les aspirations d’un continent en quête d’autonomie énergétique et de développement durable.