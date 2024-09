Voici les 5 pays les plus endettés au monde 

Photo: DR

Au niveau mondial, les richesses sont inégalement réparties et certains pays sont bien plus endettés que d’autres. Dette publique (de l’État et de ses institutions), dette privée (des ménages)… La dette globale de certaines nations atteint des records pouvant, à terme, influencer la confiance même des investisseurs.

Et à ce petit jeu, c’est le Soudan qui est le pays le plus endetté au monde, avec un taux d’endettement de l’ordre de 250%. Vient ensuite… Le Japon ! Une petite surprise puisqu’il s’agit de l’une des économies les plus développées au monde, mais qui souffrent d’un taux d’endettement extrêmement élevé. Suit ensuite Singapour. La cité-État, elle aussi économie développée, a un taux d’endettement de 170% au total.

L’Asie, bien représentée dans ce classement

Il semblerait toutefois que cette façon de faire soit assez répandue sur le continent asiatique puisque le Bhoutan et le Laos complètent ce top 5. Pour autant, la lecture du classement joue beaucoup. Car si on ne se concentre que sur la valeur réelle et nette de l’endettement (et non pas le pourcentage, qui a toutefois beaucoup plus de sens), ce sont les USA qui arriveraient en tête.

Le pays de l’Oncle Sam est en effet endetté à hauteur 33.000 milliards de dollars. À titre de comparaison, le Royaume-Uni doit, lui, rembourser une dette de 8.700 milliards de dollars et la France, de 3.300 milliards. Face au risque de défaut de paiement, c’est au FMI d’intervenir afin de mettre en place des plans de restructuration permettant d’éviter la banqueroute totale d’un État.

Le FMI, prêt à intervenir

L’objectif de l’instance internationale est de préserver à la fois la stabilité financière du pays en question et sa solvabilité. C’est notamment arrivé à la Grèce il y a quelques années, après que la crise de 2008 est passée par là. Le pays a été sauvé, de même que son économie. Et si aujourd’hui la nation se porte mieux, son taux d’endettement reste parmi les plus élevés du continent européen, à 140% de ses capacités.