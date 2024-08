Immigration en France: les titres de séjour les plus accordés

Photo d'illustration

En France, le gouvernement autorise le regroupement familial. C’est-à-dire qu’il est possible pour une personne étrangère, vivant sur le territoire, de faire venir certains des membres de sa famille, de manière tout à fait légale. Une pratique courante, qui permet à des centaines de milliers de personnes de venir s’installer dans l’Hexagone.

En 2023, le nombre de titres de séjour total autorisé a atteint 326.954, soit une hausse de 2.5% par rapport à 2022. À l’époque, 318.926 titres de séjour avaient été délivrés. Sur ces 326.954 titres de séjour accordés, 91.078 l’ont été au titre du regroupement familial, soit une baisse de 5,1% par rapport à 2022, ou à l’époque, 95.939 permis de ce genre avaient été octroyés par les autorités.

Les titres de séjour les plus demandés en France

Au cours de cette même année 2023, la plus grosse part des visas qui ont été délivrés concernaient les études. 33,1% du nombre total de titres de séjour délivrés l’ont été pour permettre à des jeunes de poursuivre leur scolarité en France. Un titre de plus en plus prisé, d’autant que depuis le Royaume-Uni n’est plus européen, les jeunes étudiants concernés doivent aussi en faire la demande.

Autre titre particulièrement demandé : les titres de séjour délivrés à des fins humanitaires. Ce type de demande a explosé, à +12% en l’espace d’une année seulement. En troisième position, arrivent ensuite les titres de séjour délivrés pour les travailleurs. En effet, une personne d’origine étrangère doit obtenir un visa pour pouvoir officier sur le territoire français, peu importe sa profession.

Un type de demande est en baisse

A contrario, on note une chute d’un peu plus de 10% (10.2%) du nombre de demandes en lien avec les titres de séjours pour les travailleurs saisonniers. En 2022, ils étaient 10.227 à avoir reçu l’autorisation de se rendre en France pour travailler sur une période donnée. En 2023, ils n’étaient plus que 9.180 bénéficiaires.