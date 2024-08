Jeux paralympiques de Paris 2024 : Deux athlètes représentent le Bénin

Dans quelques heures, s’ouvrent les Jeux paralympiques de Paris 2024. A ce grand rendez-vous sportif, deux athlètes béninois défendront les couleurs nationales. Il s’agit de Fayssal Atchiba et Marina Houndalowan qui sont respectivement spécialistes du sprint (100 m) et du lancer de poids. Selon les médias locaux, ces deux athlètes se préparent depuis plusieurs semaines à affronter les épreuves. Des stages ont été enchaînés dans le cadre de leur préparation sous la supervision du ministère béninois des Sports.

La première étape a été un stage de trois semaines à Montfort-le-Gesnois. Ils ont eu accès pendant leur préparation à des infrastructures sportives pouvant leur permettre de répondre efficacement lors de la compétition. On retient également que tout ceci a été possible grâce au partenariat noué avec les communes françaises de Saint-Ouen-en-Brie et Savigny-le-Temple. Il y a quelques semaines, le ministre béninois des Sports avait eu une rencontre avec les responsables de ces différentes communes dans le cadre de cette coopération.

Deux athlètes connus….

Ces deux athlètes ont tout de même déjà fait parler d’eux à certains grands rendez-vous. Lors de 8ème édition du Meeting international de para-athlétisme (Grand Prix SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan), organisée au Grand stade de Marrakech du 26 au 28 avril 2024, ils ont honoré le Bénin a décrochant cinq médailles. Fayssal Atchiba a remporté 3 médailles dont 1 en Or au 200m, 1 en Argent au 100m et 1 de bronze au saut en longueur. Au niveau des dames, Marina Houndalowan a créé la surprise en décrochant deux médailles, 1 en Argent au lancer de javelot et 1 de bronze au lancer de poids.

44 pays africains…

Rappelons qu’au total, 44 pays africains participent aux Jeux paralympiques de Paris 2024. Selon une interview accordée par Étienne Songa Bidjocka, secrétaire général du Comité national paralympique camerounais et membre du Comité paralympique africain à Rfi, il y aura moins d’athlètes pour cette édition par rapport à celle de Tokyo en 2021. « Avec moins de représentants africains, il serait étonnant de voir l’Afrique faire mieux en termes de médailles d’ici la fin de ces Jeux. Donc, on n’est pas très optimiste », a-t-il confié au média français.