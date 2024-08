JO Paris 2024 : Marie-José Ta Lou et ses coéquipières Out ! la Côte d’Ivoire sonnée

Photo : 2017 Getty Images

La Côte d’Ivoire, qui avait placé de grands espoirs dans l’athlétisme pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, fait face à une déception amère malgré des performances prometteuses. Les regards étaient tournés vers les grandes championnes ivoiriennes, Marie-José Ta Lou et Murielle Ahouré, qui avaient donné de solides raisons d’espérer une médaille dans le relais 4 x 100 m féminin.

L’équipe ivoirienne, composée de Gbai Jessika, Murielle Ahouré, Koné Maboundou, et Marie-Josée Ta Lou, a enregistré un temps de 42,64 secondes lors de sa série. Ce chrono laissait entrevoir des possibilités intéressantes pour la qualification en finale, et les supporters ivoiriens nourrissaient des attentes élevées. Cependant, les espoirs de médailles ont été brusquement anéantis lorsque la Côte d’Ivoire a été disqualifiée. Le jury de l’épreuve a en effet signalé un passage de témoin hors zone entre Maboundou Koné et Marie-Josée Ta Lou, ce qui a entraîné la disqualification de l’équipe.

Cette décision a été un coup dur pour la délégation ivoirienne, qui avait placé de grandes attentes sur ses athlètes du sprint. Avec un chrono qui aurait pu les mener en finale, la disqualification est d’autant plus décevante, car elle empêche l’équipe de rivaliser pour une médaille olympique. Cette épreuve est d’autant plus marquante pour la Côte d’Ivoire, où l’athlétisme était une discipline clé, synonyme de grandes ambitions sur la scène internationale.

Pour l’instant, la Côte d’Ivoire n’a pas encore enregistré de médaille dans ces Jeux Olympiques. Le pays reste toutefois en course dans d’autres disciplines, avec notamment Ruth Gbagbi (double médaillée olympique) et Cheikh Cissé (champion olympique 2016) en taekwondo comme principales chances de médailles pour la Team Côte d’Ivoire. Les performances de ces athlètes seront cruciales pour le bilan final de la délégation ivoirienne à Paris.