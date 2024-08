Afrique: la Russie se lance dans un nouveau projet au large des côtes

Vladimir Poutine. Photo : Alexey NIKOLSKY / Sputnik / AFP

L’Afrique occupe une place de plus en plus stratégique dans la politique extérieure de la Russie, notamment au regard des projets de coopération qui se sont multipliés ces dernières années. Dans cette dynamique, Moscou lance une nouvelle initiative visant à renforcer sa présence sur le continent, avec un accent particulier sur les ressources maritimes.

Ce 21 août, deux navires russes ont quitté le port de Kaliningrad, marquant le début d’une expédition scientifique ambitieuse dans le domaine de la pêche. Ce projet, mené sous l’égide de l’État russe, a pour objectif d’évaluer les réserves halieutiques au large des côtes africaines. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large de la Russie visant à contribuer à la sécurité alimentaire mondiale, en fournissant aux États africains des données précieuses sur les stocks de poissons.

Publicité

Au-delà de l’aspect scientifique, cette expédition représente également un outil géopolitique pour la Russie. En renforçant sa coopération avec les pays africains, Moscou espère non seulement développer ses exportations de produits de la mer, mais aussi consolider sa position sur le continent africain. Selon Rosrybolovstvo, l’agence fédérale russe en charge de la pêche, ces recherches pourraient ouvrir de nouvelles zones de pêche, offrant ainsi des opportunités supplémentaires à la flotte russe.

Ce projet s’inscrit dans une vision plus large de la Russie, qui cherche à diversifier ses partenariats et à asseoir son influence sur le continent africain, tout en répondant aux besoins croissants de sécurité alimentaire au niveau mondial. Avec cette expédition, Moscou réaffirme sa volonté d’être un acteur clé dans les questions de gestion des ressources naturelles et de développement durable en Afrique.